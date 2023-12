Programa Fábricas de Cultura recebe o Selo de Direitos Humanos e Diversidade

Na próxima terça-feira, 5 de dezembro, está programada a cerimônia de entrega do Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Esta é a 6ª edição da iniciativa que neste ano premiará o Programa Fábricas de Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis.

A partir do trabalho realizado nas unidades da zona norte e sul de São Paulo, localizadas na Brasilândia, Capão Redondo, Jaçanã, Jardim São Luís e Vila Nova Cachoeirinha, o Programa foi premiado dentro da categoria “Transversalidades”, a qual destaca iniciativas que promovem os Direitos Humanos e a diversidade através de dois ou mais eixos temáticos.

O Programa Fábricas de Cultura, sob a gestão da Poiesis, atua há 11 anos nas regiões das zonas norte e sul, Diadema e mais recentemente em Osasco e Iguape, no Vale do Ribeira, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento cultural, social e artístico de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

O Programa Fábricas de Cultura oferece nas regiões periféricas, onde as unidades estão inseridas, serviços como o do Estúdio de áudio, cessão de espaço para grupos e coletivos periféricos, acesso às bibliotecas e internet, formações em dança, moda, circo e em outras diversas linguagens artísticas e tecnológicas. Todos os serviços são gratuitos e podem ser acessados por toda a comunidade.

O Selo de Direitos Humanos e Diversidade, que busca reconhecer boas práticas de diversidade e inclusão em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, tem validade de um ano. Informações adicionais sobre as Fábricas de Cultura podem ser encontradas no novo site do Programa.