Programa Fábrica Aberta da Unipar se consolida como referência em turismo industrial

O setor químico tem se reinventado constantemente ao longo dos anos. E, cada vez mais, as demandas ambientais e sociais têm ocupado o centro das estratégias. Como parte desse movimento, a Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, implementou o programa Fábrica Aberta, em Cubatão, São Paulo. Após quase quatro décadas da implementação e mais de 130 mil visitantes, a iniciativa, que concilia desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental mostra que a indústria pode ser um motor de inovação e transformação.

Idealizado em 1985, inicialmente o programa tinha o objetivo de promover a transparência e o diálogo entre a Unipar e as comunidades locais, especialmente em uma época em que o setor buscava formas de se relacionar de maneira mais responsável com o meio ambiente, oferecendo aos visitantes uma ampla visão dos processos produtivos e das práticas de sustentabilidade adotadas pela companhia. Em 2018, o Fábrica Aberta expandiu suas atividades, passando a incluir também as unidades de Santo André (SP) e Bahía Blanca (Argentina).

“Acreditamos no impacto transformador dessa iniciativa, que está completamente alinhada com o nosso compromisso de promover um futuro mais sustentável. O programa reforça o propósito da Unipar de ser confiável em todas as suas relações, além de proporcionar transparência sobre nossas operações e o respeito ao meio ambiente para os visitantes e para as comunidades do nosso entorno”, afirma Ricardo Congro, diretor industrial da Unipar.

Referência no turismo industrial, o programa desperta a curiosidade dos mais diversos perfis de visitantes. Ao longo dos anos, já passaram pela fábrica grupos de moradores da cidade, estudantes de nível médio, técnico e superior, além de profissionais de empresas clientes e fornecedoras da Unipar.

Aos interessados em conhecer as unidades da Unipar, basta agendar pelo site e participar de uma visita guiada na fábrica da Unipar em Cubatão (SP), Santo André (SP), no Brasil, ou até em Bahía Blanca, na Argentina. A ação é coordenada por monitores especializados e conta também com um time de colaboradores aposentados que explicam com propriedade o processo de produção das fábricas.

Sobre a Unipar

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.

A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.