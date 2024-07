Programa estimula o potencial turístico de mais de 30 municípios do oeste paulista

Em um trecho de 834 quilômetros, sendo 444 no eixo principal e 390 de vicinais, de Bauru e Presidente Epitáfio, é possível explorar cascatas, morros, parques ecológicos, jardim botânico, museus, entre outros atrativos traçados na rota do programa Turismo da Gente, iniciativa da concessionária CART que busca destacar o potencial turístico e econômico do oeste paulista.

São mais de 30 municípios mapeados com atividades segmentadas por áreas de interesse do viajante (Ecoturismo e natureza; Sol, praia e náutico; Bem-estar e lazer; Cultural; Gastronomia; Religioso e Vale uma parada), reunindo informações disponíveis no site turismodagente.com.br. Os turistas também podem acompanhar as programações atualizadas na rede social @turismodagente.

“O principal objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento do setor na região. Por meio do turismo, é possível fortalecer os empreendimentos público e privado, gerando emprego e renda, além de melhorar a qualidade de vida da população”, explica Viviane Soares Ramos, analista de Responsabilidade Social da CART.

Os pontos fortes da rota são os recursos hídricos, que oferecem esportes náuticos e pesca esportiva. Para o público que busca turismo de aventura, o trecho é repleto de atrativos com acesso a trilhas, áreas para camping e resorts. A gastronomia regional é outro destaque com as comidas típicas.

Seja para passeio de fim de semana ou férias, a rota pode ser percorrida por três rodovias: a João Batista Cabral Rennó (SP-225), de Bauru a Santa Cruz do Rio Pardo; a Orlando Quagliato (SP-327), de Santa Cruz do Rio Pardo a Ourinhos; e pela Raposo Tavares (SP-270), de Ourinhos a Presidente Epitácio, que tem papel fundamental como equipamento de transporte e que liga todas as cidades listadas no programa.

Rodovia inclusiva

Baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, o Turismo da Gente traz na sua essência o conceito de rodovia inclusiva, onde os atrativos turísticos, bem como o potencial de cada município da área de abrangência da concessionária, poderão ser explorados e desenvolvidos à medida que absorvam o turismo como atividade econômica.