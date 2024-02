Programa Esportivo Comunitário de São Caetano abre matrículas para 30 modalidades

A Prefeitura de São Caetano do Sul abre matrículas para 30 modalidades do PEC (Programa Esportivo Comunitário). Os interessados deverão comparecer nos centros esportivos de 8 a 14 de fevereiro, das 8h às 11h, ou das das 14h às 17h, munidos do Cartão São Caetano – pessoas com 70 anos ou mais deverão apresentar também atestado médico.

Ao todo, são 30 modalidades oferecidas aos moradores: alongamento, atletismo, basquete, badminton, boxe, condicionamento físico, corrida, futebol, futsal, iniciação esportiva, ginástica, ginástica artística, ginástica funcional, ginástica rítmica, handebol, jiu-jítsu, judô, caratê, natação, patinação, pilates, ritmos, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei adaptado, muay thai, caratê shidokan e beach tennis.

Para natação, ginástica rítmica e ginástica artística, no entanto, os interessados devem aguardar informações pelo @esportesaocaetano, no Instagram, já que essas modalidades têm ciclos de matrículas diferenciados em virtude da alta procura.

“O PEC em si é um grande incentivo aos moradores, no sentido de oferecer atividades físicas para crianças, adultos e até mesmo à Terceira Idade. A atividade esportiva é de extrema importância para o ser humano, pois traz saúde, e é por meio dela que temos uma vida melhor e com mais qualidade”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin.

Dois centros esportivos estão sendo revitalizados, dentro do programa Pró-Clubes: o campo de futebol do CER Luiz Baraldi (Gisela), no Bairro Boa Vista; e as quadras poliesportivas do CIEE Profª Alcina Dantas Feijão (Águias). As matrículas poderão ser realizadas, porém, as aulas serão iniciadas somente após a conclusão das obras.

CENTROS ESPORTIVOS E ESCOLINHAS DO PEC

CIEE Profª Alcina Dantas Feijão (Águias)

Rua Juruá, 50 – Travessa Nilson Monte – Bairro Mauá

Modalidades: futsal (8 a 13 anos), voleibol (a partir de 8 anos), basquete (8 a 11 anos), alongamento, ginástica, pilates e vôlei adaptado.

CIEE Olyntho Voltarelli (Alvi-Celeste)

Rua Domênico Botan, 91 – Bairro Oswaldo Cruz

Modalidades: futsal (6 a 13 anos), judô (5 a 16 anos), ginástica e pilates.

CER São José (Bochófilo)

Rua Rio Grande do Sul,1083 – Bairro Santo Antônio

Modalidade: tênis de mesa (a partir de 7 anos).

CEE Erasmo Batissaco

Rua da Eternidade, 13 – Bairro Mauá

Modalidade: Patinação.

CER Natale Cavaleiro (Centro de Lutas Mario Chekin)

Estrada das Lágrimas, 90 – Bairro São José

Modalidades: atletismo (a partir de 8 anos), boxe (a partir de 10 anos), jiu-jítsu (a partir de 5 anos), judô (a partir de 5 anos), caratê (a partir de 9 anos), kickboxing (a partir de 14 anos), MMA (a partir de 11 anos), muay thai (a partir de 6 anos), taekwondo (a partir de 5 anos) e pilates (a partir de 16 anos).

Centro de Treinamento de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall’Anese

Avenida Presidente Kennedy, 3555, Bairro Boa Vista

Modalidades: ginástica artística (5 a 12 anos) e ginástica rítmica (5 a 16 anos).

CER Prosperidade (Cespro)

Rua Garça, 121 – Bairro Prosperidade

Modalidades: alongamento (a partir de 15 anos), futsal misto (7 a 16 anos), ginástica (a partir de 16 anos), judô (a partir de 5 anos), vôlei (15 a 49 anos).

Complexo Esportivo Lauro Gomes

Avenida Walter Thomé, 64 – Bairro Olímpico

Modalidades: natação (a partir de 7 anos) e ginástica (a partir de 16 anos)

Ginásio Delenice A. F. Ribeiro / EE Joana Motta

Rua Espírito Santo, 1330 – Bairro Cerâmica

Modalidades: basquete masculino (a partir de 14 anos – sub-15, sub-18, adulto e pré-equipe), masculino e feminino (pré-equipe – 2010 a 2012) e basquete iniciação (8 a 10 anos).

Ginásio Marlene José Bento

Rua Tibagi, 10 – Bairro Santa Maria

Modalidade: handebol (7 a 12 anos) e equipes de competição de handebol

CER Arthur Garbelotto (Fundação)

Rua Ceará, 509 – Bairro Fundação

Modalidades: tênis de campo (a partir de 7 anos), futsal (11 a 14 anos), alongamento, ginástica, pilates e voleibol.

CER Luiz Baraldi (Gisela)

Rua Sebastião Diogo, 99 – Bairro Boa Vista

Modalidades: capoeira (de 6 a 14 anos), futsal (8 a 12 anos), voleibol (de 9 a 49 anos), futebol (a partir de 8 anos), alongamento, condicionamento físico, ginástica e pilates

CER Santa Paula (Gonzaga)

Rua Luiz Louzã, 170 – Bairro Santa Paula

Modalidades: badminton (a partir de 7 anos), futsal (7 a 10 anos), voleibol masculino (sub 14, 15 e 17), alongamento, ginástica, ginástica funcional, pilates, ritmos e step.

Monte Azul

Rua Amazonas, 1958 – Bairro Oswaldo Cruz

Modalidade: futsal (6 a 13 anos).

Parque Santa Maria

Rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501 – Bairro Santa Maria

Modalidades: futsal (8 a 14 anos), alongamento, pilates e vôlei adaptado.

Complexo José Tortorello Neto (SELJ)

Avenida Fernando Simonsen, 190 – Bairro São José

Modalidades: esporte total (a partir de 6 anos), natação (a partir de 7 anos), alongamento, corrida (iniciante e aperfeiçoamento), ginástica, pilates, treinamento funcional, judô e vôlei (a partir de 16 anos).