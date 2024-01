Programa “Elas na Indústria” tem aumento de 280% no número de formandas

O “Elas na Indústria”, oferecido pelo Conselho Superior Feminino (Confem) da Fiesp, registrou um crescimento impressionante de 280% no número de formandas em sua terceira turma de mentoria e capacitação. O programa, voltado exclusivamente para mulheres que desejam alcançar os altos cargos de gestão ou são empreendedoras do setor industrial, tem sido um catalisador importante na promoção da liderança feminina na indústria.

Na sua primeira turma, realizada em 2022, o “Elas na Indústria” formou 45 mulheres. Na segunda edição, em agosto de 2023, esse número saltou para 109, e na terceira edição, finalizada em dezembro de 2023, atingiu o marco de 171 mulheres formadas. Um aspecto que vale ressaltar, é o aumento da representatividade de mulheres pretas e pardas, passando de 16% na primeira turma para 24% na terceira, reforçando o compromisso em busca de uma maior equidade racial nas próximas edições.

“Os resultados obtidos até agora pelo programa ‘Elas na Indústria’ são extremamente encorajadores. Eles refletem o compromisso contínuo da Fiesp em capacitar e impulsionar a presença feminina em cargos de liderança na indústria”, afirma Marta Livia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino (Confem) da Fiesp. “Estamos orgulhosas do progresso alcançado até o momento, mas reconhecemos que há espaço para crescer e incluir ainda mais mulheres pretas e pardas nas próximas turmas. Continuaremos trabalhando para tornar isso uma realidade”, completa Marta.

Como foi para elas

Ythia da Matta é Engenheira de Qualidade e Processos na indústria e conta que a mentoria é mais que um conhecimento do mercado de trabalho, é também um autoconhecimento. “A mentoria me trouxe uma visão de quem eu sou, pontos que posso me desenvolver e, principalmente, acreditar em mim e na minha capacidade. Essa é a mensagem que deve ser passada para todas as mulheres”, disse Matta.

Patricia do Nascimento é empreendedora e compartilhou que ser uma mentorada no Elas na Indústria foi transformador e libertador ao mesmo tempo. “Trabalhei por muitos anos no corporativo, mas hoje sou empreendedora e percebi, na experiência do dia a dia, que não basta só vender e lidar com o público. Por isso, a mentoria veio para abrir os meus horizontes e me ajudar a planejar. O ano de 2024 iniciará com o meu negócio mais estruturado e pautado no planejamento”, compartilhou Nascimento.

Sobre o “Elas na Indústria”

O programa “Elas na Indústria” oferece mentorias e capacitações gratuitas, proporcionando um ambiente de troca de experiências valiosas entre profissionais que trilharam caminhos inspiradores em suas carreiras. Participar desse programa de mentoria possibilita analisar situações críticas de relacionamento profissional e pessoal, discutir questões éticas, aprimorar métodos de trabalho e gestão, além de fortalecer a autoestima e a confiança para alcançar resultados significativos na carreira ou nos negócios.

O Plano de trabalho aborda aspectos como autoconhecimento, identificação de lacunas e objetivos, criação de rede de apoio e definição de um plano de ação para alcançar resultados positivos.

O próximo ciclo do programa, a quarta turma, terá suas inscrições abertas em 8 de março de 2024, e para atingir um número ainda maior de mulheres, é essencial que aquelas que já ocupam cargos de liderança se inscrevam para serem mentoras. As inscrições para mentoras serão disponibilizadas a partir de 22 de janeiro, através do site da Fiesp (www.fiesp.com.br).