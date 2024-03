Programa EcoTroca do Bairro Santa Paula, em São Caetano, entrega 841 quilos de alimentos a moradores

Moradores do Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, receberam na manhã desta quinta-feira (14/3) o 2º EcoTroca de 2024, na Praça Di Thiene, quando foram entregues 841 kg de alimentos não perecíveis, trocados por quilos de recicláveis e litros de óleo vegetal usado.

O programa é uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social de Solidariedade e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), e consiste na troca de recicláveis e óleo vegetal (óleo de cozinha usado) por alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. A cada 1 kg de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 kg de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 kg por morador por entrega) .As trocas acontecem sempre das 9h às 12h ou até terminar o estoque.

Em 2023, foram feitas 902 trocas de recicláveis e óleo usado nas quatro edições realizadas nos bairros Fundação, São José, Prosperidade e Nova Gerty. No entanto, foi no primeiro EcoTroca de 2024, realizado em fevereiro, no Bairro Barcelona, que foi batida a marca de mais de 2 toneladas de alimentos entregues à população.

“Este programa tem um viés de sustentabilidade muito forte, também com aspectos econômico e social por contribuir para a geração de renda e combate à insegurança alimentar. O EcoTroca visa a melhorar a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Os alimentos são provenientes de doações das redes varejistas e atacadistas, além de outros parceiros, e encaminhados ao Banco de Alimentos. Assim, o EcoTroca proporciona aos cidadãos uma alimentação mais enriquecida e saudável, proporcionando maior segurança nutricional.

APROVAÇÃO POPULAR

Nesta segunda edição de 2024, no Bairro Santa Paula, a surpresa ficou por conta da síndica do Condomínio Monte Carlo, no Bairro Nova Gerty. “Na última reunião que tivemos de condomínio expusemos o Programa EcoTroca, da Prefeitura, até como incentivo à reciclagem e ao descarte do óleo vegetal. Deu certo. Percebemos que hoje, no dia da troca, houve bastante adesão de condôminos que levaram seus descartes de óleo e materiais recicláveis”, explicou a síndica Rosana Rosário Dias.

Quem também se deslocou até a Praça Di Thiene foi Stefany Rodrigues da Silva, 22 anos, moradora do Bairro Santo Antônio. “Já vim algumas vezes, desde que fiquei sabendo do programa de troca pelo Instagram da Prefeitura. Acho uma excelente ideia que, além de incentivar os moradores a reciclarem, também é um auxílio no orçamento familiar”, finalizou Stefany.

O próximo bairro contemplado pelo EcoTroca está sendo definido e será divulgado pelos canais de comunicação da Prefeitura.