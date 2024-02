Programa EcoTroca do Bairro Barcelona, em São Caetano, entrega 797 quilos de alimentos a moradores 

Moradores do Bairro Barcelona, em São Caetano, receberam na manhã desta quinta-feira (22/2) o 1º EcoTroca de 2024, na Rua Oriente, em frente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O programa é uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social de Solidariedade e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), e consiste na troca de recicláveis e óleo vegetal (óleo de cozinha usado) por alimentos não perecíveis e produtos de limpeza.

As trocas acontecem sempre das 9h às 12h ou até terminar o estoque e a próxima edição está sendo estudado qual bairro será contemplado.

Os moradores compareceram à Rua Oriente e efetuaram 501 trocas (303 kg de recicláveis e 198 litros de óleo vegetal usado), levando para casa 797 kg de alimentos não-perecíveis. Esse é o recorde de trocas até o momento, sendo que em 2023 foram feitas 902 trocas de 1 kg de reciclável ou 1 litro de óleo vegetal usado, nas quatro edições realizadas nos bairros Fundação, São José, Prosperidade e Nova Gerty.

“Este programa tem um viés de sustentabilidade muito forte, também com aspectos econômico e social por contribuir para a geração de renda e combate à insegurança alimentar. O EcoTroca visa a melhorar a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Com o EcoTroca, a cada 1 kg de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 kg de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 kg por morador por entrega).

Os alimentos são provenientes de doações das redes varejistas e atacadistas, além de outros parceiros, e encaminhados ao Banco de Alimentos. Assim, o EcoTroca proporciona aos cidadãos uma alimentação mais enriquecida e saudável no que tange à segurança nutricional.

APROVAÇÃO POPULAR

A dona Clarice Mazzoni, 43 anos, moradora do Bairro Santa Maria, esteve pela primeira vez realizando a troca de recicláveis e óleo vegetal usado no EcoTroca Barcelona. “Confesso que não sabia. Fiquei sabendo pelo meu filho, Lucas Mazzoni, que estuda no 9º ano aqui na EMEF 28 de Julho e viu um panfleto informando que haveria essa troca. Ainda bem que vim, pois é um projeto sensacional, principalmente no que tange ao óleo vegetal usado, de difícil descarte. E a gente ainda leva para casa um kit alimentar de muita qualidade, com sal, macarrão, feijão, bolacha. Fiquei duplamente feliz”, ressaltou Clarice.

Quem também aprovou o projeto foi o Leonardo Rodrigues da Silva, 27 anos, morador do Bairro Barcelona. “Faz 3 anos que moro em São Caetano e este é mais um projeto que facilita a vida do morador mais necessitado. No meu caso, que momentaneamente estou precisando muito, estes alimentos vêm em muito boa hora, assim como é o restaurante Nosso Prato, com refeições a valores bem baixos, sem onerar o orçamento do morador mais necessitado. É uma ideia que une o social com o sustentável, no caso do descarte do óleo vegetal usado, que eu trouxe cinco litros”, finalizou Leonardo.