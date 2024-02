Programa Ecoenel arrecada 2,6 mil toneladas de resíduos em 2023 na região da Grande São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo apresenta o balanço das ações realizadas na região da Grande São Paulo, em 2023, pelo Ecoenel, programa que concede desconto na conta de luz dos clientes mediante a troca de resíduos recicláveis como papel, plástico, metal e vidro. No ano passado, a concessionária arrecadou mais de 2,6 mil toneladas de resíduos e beneficiou mais de 16,7 mil clientes, concedendo R$ 970 mil em descontos.

Com essas ações, a distribuidora evitou a emissão de 8,6 mil toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera e contribuiu para a preservação de 23,5 mil árvores, por meio da reciclagem de papel. Além disso, possibilitou a economia de mais de 11,8 milhões KWh de energia, o suficiente para abastecer mensalmente cerca de 5.784 mil famílias por um ano.

“Nosso objetivo é que os clientes tenham uma consciência ambiental cada vez maior sobre a importância da reciclagem de materiais e que possam economizar na conta de luz. Desta forma, elas podem encaminhar os materiais separados e limpos, e nós encaminhamos para o processo de reciclagem”, comenta Solange Mello, responsável pela área de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

Para aderir ao programa, basta que o cliente apresente a conta de energia e um documento com foto em um dos pontos de coleta e receber o cartão Ecoenel. Após o cadastro, o cliente poderá levar os resíduos limpos e pré-separados por tipo de material até o ponto de sua preferência. No local, os materiais são pesados e o valor do bônus creditado automaticamente na conta de energia ou de uma instituição social indicada pelo cliente. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro e, caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

No aplicativo Ecoenel, disponível nas plataformas Android e iOS, é possível consultar bônus, endereços dos ecopontos e o valor de cada resíduo. Mais detalhes sobre o programa também estão disponíveis na área de Sustentabilidade do site da Enel (Link) e também noLink.