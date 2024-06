Programa do Governo Federal adiciona 70 mil novos assentos em voos internacionais para o Brasil

Na primeira rodada de assinatura de cartas de aceite do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), os três projetos contemplados representam um acréscimo de 70.222 novos assentos em voos internacionais para o Brasil, no período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso significa um aumento de mais de 3,2 mil assentos por semana.

Conforme a projeção da Gerência de Inteligência de Dados da Embratur, que considera a média histórica de ocupação das aeronaves por turistas internacionais, o impacto na economia brasileira com a chegada de novos visitantes através deste incremento de voos será de US$ 25 milhões (R$ 134 milhões).

Nesta terça-feira (11), o presidente da Agência, Marcelo Freixo, o ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, e a ministra do Turismo em exercício (MTur), Ana Carla Lopes, anunciaram a entrega das cartas de aceite à Azul Linhas Aéreas, à Latam e ao Aeroporto de Guarulhos, em parceria com a companhia aérea Ibéria.

O voo da Latam conecta Lima (Peru) ao aeroporto de Curitiba (PR), o voo da Azul conecta Assunção (Paraguai) ao aeroporto de Viracopos (SP), e o voo da Ibéria, em proposta enviada pelo GRU Airport (Aeroporto de Guarulhos), é para a ampliação de frequência de 7 para 14 voos semanais da rota que conecta o terminal a Madrid (Espanha).

O valor investido nesta primeira rodada é de R$ 1.613.040, recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) oriundos da parceria da Embratur com os dois ministérios. Já as companhias aéreas estão investindo cerca de três vezes o montante: R$ 4.831.960. O investimento total em promoção dos destinos brasileiros no exterior será de R$ 6,445 milhões.

Como o valor total do primeiro edital do Pati é de R$ 3,3 milhões, na segunda rodada de assinaturas de contratos será anunciado o investimento público de mais R$ 1,6 milhão. O Pati se inspirou em políticas de fomento executadas por países como Reino Unido, Espanha, Irlanda e Suécia. Executado pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e o Ministério de Portos e Aeroportos, o projeto prevê a realização de parceria público-privada (PPP) para a ampliação no número de assentos e voos internacionais para os destinos brasileiros.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o bom resultado. “Fizemos o projeto-piloto para testar a aderência do mercado à nova ferramenta e o resultado foi dentro das expectativas. Tivemos grande adesão das companhias aéreas e aeroportos. Temos uma boa ferramenta para ampliar nossa conectividade e trazer mais turistas internacionais para o Brasil. O Pati representa isso: mais voos, mais visitantes estrangeiros e, consequentemente, mais investimento na nossa economia e geração de emprego e renda”, declarou.

“A LATAM é a principal porta de entrada para milhares de estrangeiros que visitam o nosso país todos os anos porque somos a empresa aérea que mais conecta o Brasil com o mundo. Mas temos muito a fazer para ampliar esse número de viajantes. Nesse sentido, a parceria com a Embratur e o investimento em novas rotas como Curitiba-Lima tornam ainda mais estratégico o nosso compromisso de aproximar as pessoas e os negócios de

outras partes do mundo com o Brasil, sobretudo na interligação do Sul Global”, afirmou Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da LATAM Brasil.

O diretor de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, destacou que os incentivos fortalecerão a conexão aérea entre Assunção, no Paraguai, e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). “Estamos muito contentes com esta assinatura do Pati, pois os incentivos financeiros que receberemos para realizar promoção do nosso voo no mercado internacional contribuirá para que a ligação entre Viracopos e Assunção seja de muito sucesso na malha aérea da Azul”, destacou.

“O aumento dos voos da Iberia para a Espanha é extremamente especial para GRU Airport. A GRU atingirá na temporada Winter 24 um recorde de voos semanais tanto para a Espanha (33 voos por semana) quanto para a Europa (169 voos por semana). Com o apoio da Embratur o Plano de Promoção da rota para Madrid é um marco importantíssimo, que mostra de uma forma inédita o comprometimento conjunto (Companhia Aérea, Aeroporto e Embratur) para a promoção do turismo internacional. Estamos em um momento de bastante otimismo em relação ao Brasil e ao crescimento do seu turismo que tem um potencial ímpar”, disse João Pita, diretor comercial e do

Terminal de Cargas.

NÚMEROS DO PATI – Na primeira etapa do programa-piloto, aéreas e terminais tiveram entre 20 de março e 17 de maio deste ano para submeter seus projetos. Ao todo, o Pati recebeu 123 propostas de novos voos ou aumento de frequência de voos já existentes. As companhias enviaram 76 propostas (64% do total), aeroportos enviaram 41 e a Embratur recebeu outras seis sem identificação. O número de candidaturas mostra a boa aceitação do setor.

Dentre as propostas apresentadas, 23 propõem conectar cidades brasileiras sem Nenhuma rota direta internacional. No recorte regional, os proponentes enviaram 50 propostas para a região Sudeste e 30 para o Sul; o Nordeste teve 29, o Centro-Oeste, quatro, e o Norte, uma. Dentre os 21 critérios do edital, as contrapartidas oferecidas nos planos de promoção foram determinantes para as maiores pontuações.