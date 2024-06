Programa diário sobre Olimpíadas com Tadeu Schmidt terá Galvão Bueno, Marcelo Adnet e mais

A Globo fechou todos os detalhes da Central Olímpica, seu programa diário sobre os Jogos Olímpicos de Paris. A atração será comandada por Tadeu Schmidt e pela ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay.

A atração vai ao ar em horário nobre, logo após a novela “Renascer”. Além de Schmidt e Garay, a atração terá a participação dos apresentadores Karine Alves e Tiago Medeiros, do narrador Galvão Bueno e do humorista Marcelo Adnet.

Tadeu fará uma crônica diária, com o que melhor aconteceu em Paris. Fernanda Garay, por sua vez, terá um quadro chamado Cabeça de Atleta, em que usará a experiência como ex-jogadora para identificar o que se passa com os esportistas em momentos cruciais de suas participações nos Jogos Olímpicos. Ao fim de cada programa, ela também será responsável por atualizar um “termômetro” de quem teve um desempenho bom ou ruim.

No quadro Olha o Que Ele Viu, Galvão comentará todas as noites o que acompanhou de mais importante nos Jogos naquele dia. Já Karine Alves não entrará em nenhuma arena. A missão dela será mostrar curiosidades e histórias nas ruas da capital francesa no momento das competições.

O apresentador Tiago Medeiros também participa do programa acompanhando as provas de brasileiros junto com amigos e familiares dos atletas. Também será dele a missão de ir para as ruas desafiar as pessoas a praticar modalidades que estarão sendo disputadas na capital francesa.

A Globo também vai aproveitar seu elenco dentro da Central Olímpica. Em seus mais variados ambientes de atuação, eles convocam os telespectadores a ficarem de olho no que assistir no dia seguinte no quadro É Amanhã. Nomes como o chef Claude Troisgros e a atriz Susana Vieira gravaram participação.

Por fim, no quadro Boa Sorte, parentes ou amigos de atletas brasileiros gravarão mensagens de apoio na véspera da competição, lembrando o que este representante do país passou até chegar nos Jogos Olímpicos e mandando boas vibrações.