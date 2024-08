Programa de saúde da COOP beneficia moradores do ABC e do interior

Com o compromisso de proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar aos seus cooperados e clientes, a Coop mantém desde 2012 o programa Blitz da Saúde, que já beneficiou mais de 260 mil pessoas com exames de saúde gratuitos.

E, a partir deste mês, os interessados em checar a sua saúde terão a oportunidade de realizar aferição da pressão arterial juntamente com o exame de ecocardiograma, por meio de uma parceria com a empresa Omron, além dos tradicionais testes de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Os exames são realizados em uma van – adaptada com todos os recursos de um consultório e uma equipe de profissionais, que também fornecem orientações sobre hábitos saudáveis e dicas de saúde.

Em agosto, a Blitz da Saúde estará nas unidades da Coop de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. No interior, no horário das 10h às 15h, serão contempladas as cidades de Sorocaba, São José do Campos e Tatuí.

Para participar, o interessado deverá conferir o cronograma completo do programa aqui.

A Blitz da Saúde faz parte do pilar Coop Faz Bem Pra Você do programa de responsabilidade social Coop Faz Bem, o qual centraliza todos os programas e ações da Coop relacionadas à saúde e ao bem-estar, visando despertar a consciência sobre a importância dos exames de rotina, do diagnóstico precoce, da prática de atividades físicas e dos cuidados com o corpo e a saúde mental.