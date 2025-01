Programa de recapeamento segue revitalizando as vias de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), está implementando o mais abrangente programa de recapeamento viário já realizado na capital. Desde o seu lançamento em junho de 2022, a iniciativa resultou na conclusão de 1.132 trechos, abrangendo uma área superior a 16,7 milhões de metros quadrados. Atualmente, mais 217 trechos estão em fase de execução.

Os critérios utilizados para a seleção das vias que receberão o recapeamento incluem uma série de fatores. O volume de tráfego é um dos principais indicadores, assim como a condição do pavimento existente e a demanda por transporte coletivo. Além disso, considera-se o histórico de conservação das vias e as necessidades expressas pela comunidade local.

O programa faz uso de tecnologias avançadas tanto na informação quanto na engenharia, permitindo um diagnóstico preciso das condições das vias e dos problemas existentes. A metodologia inclui soluções específicas para a recomposição do pavimento, levando em conta as patologias identificadas e garantindo que a recuperação da malha viária utilize asfalto de qualidade superior.

Uma vez concluídos os serviços de recapeamento, as vias são integradas ao cronograma da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para receber sinalização adequada. Até o momento, todas as previsões de entrega têm sido cumpridas, com um tempo médio de execução das obras em torno de 90 dias, podendo ser reduzido em grandes avenidas.