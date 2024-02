Programa de Qualificação Profissional forma 48 moradores do entorno da Braskem

Focado em promover capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho, o Programa de Qualificação Profissional, apoiado pela Braskem em parceria com o SENAI, acaba de formar duas turmas de jovens moradores dos Santo André, Mauá e São Paulo (região do Parque São Rafael). O programa capacitou 48 alunos, sendo 30 no curso de Operador de Empilhadeira, com duração de 160 horas e 18 alunos no curso de Preparador de Laboratório Químico, com duração de 200 horas, ambos no formato presencial.

As inscrições e todas as aulas foram oferecidas gratuitamente pelo programa. A Braskem afirma já ter planos para a realização de novas turmas, buscando contribuir ainda mais com a capacitação profissional da população. “Na Braskem, acreditamos na capacitação profissional como um meio para o desenvolvimento e transformação das comunidades, e este programa reforça o nosso compromisso com as pessoas que estão em nosso entorno. Por meio da capacitação e aquisição de conhecimento, esses formandos de hoje poderão trilhar uma nova carreira profissional”, afirma Thais Rodrigues, Coordenadora de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Para Edmilson Simão Carlos, aluno do curso de Operador de Empilhadeira, as aulas práticas foram muito importantes para torná-lo capacitado para o trabalho. “Este curso contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e pessoal e estou entusiasmado em colocar em prática as novas habilidades que adquiri e na expectativa das novas oportunidades que surgirão pela frente”, declara.

Outro formando do curso, Renato de Carvalho Ruiz, relata o aprendizado que teve durante as aulas aplicadas pelos professores. “Eu me inscrevi no curso por se tratar de uma grande oportunidade de aprender uma nova profissão. Conforme o andamento do curso, vi que não se tratava apenas de um curso básico, mas sim de um curso com bastante conteúdo. Pude aprender bastante durante a duração dele e enxergar essa oportunidade como um grande ponto de partida para ingressar na área. Hoje vejo que a decisão que tomei de me inscrever no curso, foi uma decisão mais do que acertada. Agradeço a todos os envolvidos que fizeram com que isso se tornasse possível de acontecer”, finaliza.