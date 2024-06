Programa de qualificação profissional de jovens do ABC está com inscrições abertas para o 2º semestre

O programa regional de qualificação social e profissional de jovens do Grande ABC está com inscrições abertas para os cursos de Condutor de Turismo em Unidade de Conservação Ambiental, Agente Cultural, Auxiliar de Geoprocessamento, Condutor de Turismo em Espaços Culturais.

A iniciativa oferece 1.925 vagas, com bolsa mensal no valor de R$ 300,00 para ajuda de custo dos jovens entre 16 e 29 anos residentes nas sete cidades que irão participar do projeto.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no link . O prazo para inscrições se encerra às 23h59 do dia 30 de junho.

Há alguns requisitos para participar do programa, como ser morador de um dos municípios do Grande ABC, ter idade entre 16 e 29 anos até a data da inscrição; possuir ensino médio concluído ou estar matriculado no ensino regular de Educação Básica (Fundamental ou Médio) ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) em qualquer época do ano letivo; e possuir renda per capita familiar de até um salário-mínimo (R$ 1.412,00).

No momento da inscrição, é preciso apresentar RG original, CPF do próprio candidato; declaração de matrícula de 2024 (Ensino médio, Educação Básica ou EJA) ou diploma/declaração de conclusão do ensino médio; comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses); e documentos comprobatórios para candidatos inscritos na categoria Política de Ações Afirmativas e autodeclaração preenchida. Se for menor, é preciso apresentar também o RG e CPF do responsável legal.

No ato da inscrição o candidato deverá optar pela localidade onde frequentará as atividades previstas no curso, bem como o curso e o período. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail pmq.qsp@ufabc.edu.br.

A realização dos cursos ocorre dentro do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que no Grande ABC está sendo implementado em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC (UFABC).