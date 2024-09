Programa de Governo Participativo de Marcelo Lima chega aos bairros de São Bernardo

A plataforma podemossbc.com.br, que coleta de maneira on-line as sugestões dos são-bernardenses, para a composição do Programa de Governo Participativo, vai chegar a 25 bairros de São Bernardo.

A partir da instalação de tendas, em pontos estratégicos da cidade, para as pessoas que preferem sugerir suas ideias de maneira presencial. Basta preencher um formulário e deixar a sua contribuição para o Programa de Governo do pré-candidato a prefeito, Marcelo Lima (Podemos).

Um compromisso que Marcelo assumiu ao lançar a plataforma. O de democratizar a coleta de informações e garantir a participação de todos e todas que quiserem sugerir melhorias e soluções para São Bernardo.

A iniciativa começa neste sábado (22), das 9h às 18h, e se estende ao longo da semana, cobrindo todas as regiões da cidade. A plataforma já contabiliza mais de 5 mil interações e auxilia no diagnóstico das demandas prioritárias da cidade.

“Ouvir as pessoas que vivem São Bernardo é construir uma cidade melhor, com um trabalho sério, que dá resultados e que estamos prontos para realizar”, destacou Marcelo Lima.

O pré-candidato a prefeito, que foi vice-prefeito e secretário municipal, esteve à frente de uma série de obras que transformaram São Bernardo, trazendo dignidade, qualidade de vida, zeladoria e infraestrutura para a cidade.

No modo digital, a ferramenta já acolheu mais de 5 mil sugestões, que contemplam os quatro cantos da cidade. Com a coleta presencial, a expectativa é tornar o programa ainda mais acessível e democrático.

“Eu tenho experiência e me sinto pronto para trabalhar para você, que vive São Bernardo e quer uma cidade cada vez melhor, com políticas públicas transformadoras para as nossas famílias”, enfatizou Marcelo Lima.

Confira os locais nos quais vc pode registrar suas sugestões:

📍Rua Modesto Salera, nº 255 – Jd Thelma

📍Estrada Galvão Bueno, nº 5014 – Batistini

📍Av. Presidente João Café Filho, alt nº 520 – Bairro dos Casa

📍Rua Heinrich Nordoff, nº 10 – Rio Grande

📍Av. General Barreto de Menezes, nº 232 – Ferrazópolis

📍Rua Silveira Sampaio, 100 – Ferrazópolis

📍Rua Giacinto Tognato, nº 326 – Baeta Neves

📍Rua Marechal Deodoro, nº 1111 – Centro

📍Rua Nicolau Filizola, nº 130 – Centro

📍Praça São João Batista, nº 4990 – Rudge Ramos

📍Av. 31 de Março, nº 2451 – Jd. Borborema

📍Rua Prudente de Morais, nº 06 – Independência

📍Av. Robert Kennedy, nº 3700 –

📍Estrada do Poney Club, nº 1134 – Alvarenga

📍Av. Guilherme Rohn, nº 2 – Centro

📍Alameda Dom Pedro de Alcantra 1420