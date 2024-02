Programa de fornecimento de tecnologia assistiva de São Caetano completa 5 anos

Aos dois anos de idade, o pequeno Gael ainda não consegue ficar de pé sozinho. Apresenta um quadro leve de paralisia cerebral e precisa receber diversos atendimentos, como fisioterapia e terapia ocupacional. Necessita ainda de sessões diárias em um equipamento para manutenção da postura ereta e fortalecimento musculoesquelético, o parapodium – que ele recebe, gratuitamente, da Prefeitura de São Caetano.

O parapodium inclui-se entre as tecnologias assistivas que a Sedef (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida) fornece a munícipes com renda familiar de até seis salários mínimos. A mãe de Gael, Giovanna Santanna Oliveira Mello, já observa resultados advindos dos tratamentos. “Ele já se desenvolveu muito. Já está conseguindo até segurar objetos”, comemora.

Tecnologias assistivas são equipamentos, dispositivos, recursos e estratégias que têm o objetivo de melhorar a funcionalidade de pessoas com deficiência, promovendo autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

As mais conhecidas são os meios auxiliares de locomoção, como cadeiras de rodas, andadores e cadeiras de banho; as próteses, dispositivos que substituem partes do corpo, como membros mecânicos; e as órteses, que ajudam a melhorar a funcionalidade de alguma parte do corpo, caso de coletes, palmilhas ortopédicas e aparelhos auditivos.

Mas existem inúmeros outros recursos que podem melhorar a qualidade de vida e promover mais autonomia à pessoa com deficiência, lembra a secretária da Sedef, Andrea Alencar. Pode-se utilizar, por exemplo, talheres e teclados de computador adaptados a pessoas que tenham dificuldades motoras e até mesmo brinquedos, como skates e triciclos, que possam ajudar crianças com deficiências motoras a interagir com os amigos. “Buscamos o recurso que melhor possa beneficiar a pessoa com deficiência”, enfatiza.

Jenifer Aline Ceruti, que não consegue falar devido à Esclerose Lateral Amiotrófica, recebeu da Sedef um computador adaptado com software de comunicação. O software permite que ela use o movimento dos olhos para digitar as palavras que, depois, são vocalizadas pelo computador. “Eu entendo a Jenifer só de olhar, mas é difícil ela se comunicar com outras pessoas. Agora, com esse equipamento, ela consegue até mandar mensagens pelo Whatsapp”, diz o marido Renato. Ao receber o equipamento da Sedef, a primeira frase que Jenifer falou com a ajuda da máquina foi “eu tô muito feliz”.

AMPLIAÇÃO

Desde 2011 a Sedef fornece tecnologias assistivas, mas em 2019 o serviço foi aprimorado graças à Lei Municipal nº 5.745/2019, que criou o Programa Municipal de Fornecimento de Tecnologia Assistiva. Agora, a Sedef está investindo fortemente na ampliação desse atendimento. Segundo Rosângela Estrella, técnica em Tecnologia assistiva da Sedef, em 2022 foram fornecidas pelo programa municipal cerca de 50 tecnologias assistivas; em 2023 esse número subiu para 110.

Inicialmente, o serviço de fornecimento de tecnologia assistiva atendia quem fazia a solicitação por meio da UBS (Unidade Básica de Saúde). Agora, esse serviço foi ampliado com a parceria das escolas. “Desde o ano passado criamos um fluxo interno para fazer essas tecnologias chegarem à escola”, explica Rosângela Estrella. Por meio do programa Territórios Conectados, a Sedef, em parceria com a Seeduc, estabeleceu uma metodologia de trabalho que une escolas e as UBSs próximas, facilitando o atendimento das crianças com deficiência.

Para ser beneficiário do Programa Municipal de Fornecimento de Tecnologia Assistiva e de outros atendimentos da Sedef, é preciso ser morador de São Caetano e ter renda bruta familiar de até seis salários mínimos.

Mais informações na Sedef, na rua Major Carlo Del Prete, 651, telefone (11) 4233-7550, email: sedef@saocaetanodosul.sp.gov.br