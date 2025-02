Programa de estágio da Superlógica está com inscrições prorrogadas

O Grupo Superlógica, líder em soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no Brasil, prorrogou até 28 de fevereiro as inscrições para seu programa de estágio – o Elevate. Para a estreia do programa, a empresa oferece vagas com atuação nas áreas de Banking, Crédito, Dados, Engenharia e Produto. O Elevate tem duração de 18 meses, com possibilidade de efetivação.

Para se candidatar, é preciso ter entre 21 e 28 anos, estar no antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar na modalidade 100% presencial nos escritórios da Superlógica em Campinas ou Barueri (SP). Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, seguro de vida, vale-transporte e vale-refeição.

Os candidatos devem estar cursando: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (padrão e com ênfase em Data Science), Arquitetura de Dados, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Design Digital, Design Gráfico, Desenvolvimento Mobile, Engenharias de Computação (padrão e com ênfase em Ciência de Dados), Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Software, Gestão de Produto, Gestão da Tecnologia da Informação, Marketing, Matemática, Segurança da Informação ou Sistemas de Informação.

Construção de carreira dentro da Superlógica

Durante o programa, a empresa oferecerá plano de capacitação comportamental e técnico, participação no desenvolvimento de projetos reais, avaliação e acompanhamento, ambiente interno com foco no crescimento, além da possibilidade de efetivação ao final do processo, tudo isso construído por meio de uma trilha de carreira exclusiva do programa Elevate.

“Nosso objetivo é desenvolver os estudantes para que se tornem colaboradores altamente capacitados, tanto para a Superlógica quanto para suas próprias carreiras. Eles terão a oportunidade de vivenciar o mercado de maneira imersiva e prática, em contato direto com diretores das áreas, que serão seus mentores. Ao final da jornada, esses jovens estarão prontos para ocupar posições estratégicas, com a possibilidade de efetivação desses talentos”, explica Diná Carvalho, CHRO do Grupo Superlógica.

Os interessados devem se inscrever até 28/02 nos links direcionados para cada cidade:

Elevate Campinas: Clique aqui;

Elevate Barueri: Clique aqui.