Programa de Estágio da Dexco está com inscrições abertas até dia 22 de novembro

A Dexco, maior casa de marcas do Brasil para materiais de construção, reforma e decoração, dona das marcas Deca, Portinari, Duratex, Castelatto, Ceusa e Durafloor, anuncia a abertura das inscrições para seu programa de estágio, Geração D. As inscrições estão abertas até o dia 22 de novembro, pela plataforma da Gupy: Link.

Esta é a 5ª edição do programa, e vai oferecer uma proposta de valor que visa proporcionar aos estagiários uma experiência enriquecedora, repleta de desafios e oportunidades de desenvolvimento de carreira. Os participantes poderão vivenciar um ambiente industrial dinâmico, contribuir para projetos relevantes e ser parte de uma equipe que valoriza a inovação, a diversidade e o aprendizado contínuo.

“Essa é uma grande oportunidade de estudantes vivenciarem o dia a dia de uma grande empresa com mais de 70 anos de história, proporcionando experiência profissional e desenvolvimento de carreira. A Dexco, sendo multinegócios e líder nos segmentos em que atua, possui sólida expertise nos setores de construção e arquitetura, além de ser uma companhia de capital aberto, oferecendo um ambiente rico de aprendizado aos estudantes”, comenta Glizia Prado, diretora de Gente da Dexco.

Podem se inscrever estudantes de diferentes cursos de bacharelado (de acordo com a área para estágio escolhida), com formação mínima de 2 anos para a conclusão. Vontade de aprender e se desenvolver serão diferenciais importantes que serão considerados no processo seletivo. Para estrangeiros, será necessário ter visto para trabalhar no Brasil.

Entenda os principais diferenciais do Programa de Estágio:

Oportunidades: estagiar em uma empresa robusta, com amplo portfólio de marcas renomadas no mercado de materiais de construção, reforma e decoração, garantindo uma experiência única em um setor vital para a sociedade.



Cultura focada nas pessoas: vivenciar os comportamentos do Jeito de Ser e Fazer na prática:

Cuidamos da vida onde ela estiver

Investimos em pessoas, promovendo a construção de times colaborativos e ágeis que buscam as melhores soluções em um mundo digital.

Inovamos, simplificamos e aprendemos com os erros.

Inspiramos clientes e consumidores

Somos eficientes e geramos resultados diferenciados



Acesso a benefícios competitivos: os estagiários contarão com um pacote de benefícios de mercado, além de terem a oportunidade de participar de programas de intraempreendedorismo que incentivam a inovação e de contribuir para aprimorar o propósito da empresa: oferecer Soluções para Melhor Viver.



Desenvolvimento contínuo: o programa inclui desafios constantes por meio de projetos anuais, aprendizado diário com feedbacks constantes e a oportunidade de participar da UNIDEXCO, plataforma dedicada ao desenvolvimento pessoal e profissional.



Compromisso com a diversidade: a Dexco tem metas públicas para aumentar a presença de mulheres em posições de liderança, almejando 35% até 2025, e promove um ambiente de pertencimento e inclusão, assegurando segurança psicológica para que todos possam ser autênticos.

A Trilha de Desenvolvimento pela plataforma UNIDEXCO é estruturada em encontros trimestrais e tem o objetivo de contribuir para o aprendizado de novas competências que são relevantes para o mercado, e para a melhora do engajamento e da motivação no trabalho. Ela será composta por:

Momento de troca de experiências: promovendo reflexões para criar um ambiente de confiança e colaboração.

Mentoria entre pares: compartilhando experiências para crescer juntos.

Resolução colaborativa de problemas: trabalhando em conjunto para superar desafios profissionais e construir portfólio de carreira.

Networking: construção de uma rede de contatos valiosa e diversificada, e de partilha de conhecimento. Essa interação fomenta a criação de laços que podem ser fundamentais para futuras colaborações, além de proporcionar acesso a diferentes perspectivas e experiências que enriquecem a trajetória de desenvolvimento.

“A trilha de desenvolvimento será um grande diferencial nesta edição. Estamos confiantes que esse conjunto estruturado de experiências e atividades que visam promover a formação de habilidades técnicas e de soft skills nos colaboradores será uma ferramenta valiosa para todos, pois vai contribuir para um ambiente de aprendizado contínuo e crescimento mútuo”, finaliza Glizia Prado.

O Programa de Estágio terá duração de até 2 anos. Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou refeição no local (de acordo com a unidade), vale transporte ou fretado (de acordo com unidade e itinerário disponível), campanha de vacinação, acesso ao Total Pass e uma plataforma de parcerias com descontos em produtos e serviços, Cartão de Natal e descontos em produtos Dexco.