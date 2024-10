Programa de Estágio AkzoNobel está com inscrições abertas em outubro

Os estudantes que desejam iniciar carreira em uma empresa reconhecida como Top Employer por oito anos consecutivos no Brasil têm o mês de outubro, de 1º ao dia 30, para se candidatar ao Programa de Estágio da AkzoNobel, que oferece aos universitários a oportunidade de vivenciar os desafios reais de uma empresa de grande porte no início de suas vidas profissionais e desenvolver um projeto na sua área de atuação – um dos diferenciais do programa. São cerca de 30 vagas para atuação na sede administrativa no Morumbi/São Paulo (SP) ou nas unidades fabris em Mauá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Roque (SP) e Recife (PE) da multinacional holandesa de tintas e revestimentos, conhecida por marcas como Coral, Sparlack, Sikkens, International e Interpon. O cadastramento está disponível em Programa de estágio AkzoNobel 2025.

“No nosso programa, os estagiários participam ativamente do dia a dia, trazendo um novo olhar à companhia. Aqui suas sugestões são ouvidas e incentivadas. Inclusive, uma das atividades do nosso Programa de Estágio inclui a apresentação de um projeto estratégico, com o apoio de especialistas da área e do gestor imediato, à diretoria, propondo melhorias a qualquer processo de sua área”, comenta Francisco Farias, diretor regional de Recursos Humanos da AkzoNobel para América do Sul.

Impressões de quem participou – “Um dos meus maiores aprendizados foi conduzir alguns projetos de melhoria e participar de estudos importantes para aperfeiçoar processos na fábrica. Isso me fez abrir os olhos e entender como realmente funciona a manufatura”, conta Arthur Pousada, estudante de Engenharia Química que realizou estágio em Melhoria de Processos na turma que iniciou em fevereiro de 2023 e acaba de ser efetivado na companhia. “Fiquei muito feliz, porque sempre foi um sonho para mim poder fazer parte da AkzoNobel e do time de Santo André. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes. É uma empresa maravilhosa, com pessoas ótimas para se trabalhar e crescer junto”, completa.

Arthur Pousada participou do Programa de Estágio da AkzoNobel e foi efetivado/Divulgação/AkzoNobel

Processo seletivo – As vagas são para atuar em contrato de dois anos de estágio, com carga horária de seis horas diárias, em diversas áreas da empresa. O início das atividades está previsto para fevereiro 2025. Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação em: Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade, Direito, Comércio Exterior, Relações Públicas ou áreas correlatas, com formação prevista para julho de 2027 ou dezembro de 2027, além de ter conhecimento e habilidade no Pacote Office e inglês nível básico.

Entre os benefícios oferecidos pelo programa estão bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou fretado (para as unidades do Grande ABC), restaurante (nas unidades do ABC) ou vale-refeição para a unidade do Morumbi, Vale Natal, auxílio academia (Wellhub), desconto nas compras de tintas decorativas, bolsa-auxílio complementar (paga após 1 ano de trabalho) condicionada à ausência de reprovação em disciplinas, e bolsa de estudos para aperfeiçoar os conhecimentos no idioma inglês.