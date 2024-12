Programa de entrevistas da ACISA aborda a trajetória profissional do empresário Paulo Bio

Na segunda-feira (16 de dezembro), às 16h, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – transmitirá pelo seu canal do YouTube ACISASA mais um episódio da série ABC Que Dá Certo. Na ocasião, o presidente Evenson Robles Dotto entrevistará o empresário do ramo imobiliário Paulo Bio, que contará a sua trajetória profissional.

A série foi criada como forma de apresentar a história de sucesso de algumas empresas e, ao mesmo tempo, compartilhar experiências e desafios de grandes empreendedores da região.

Com especialização em imóveis corporativos, o empreendedor iniciou as Organizações Paulo Bio em 1980, na cidade de Mauá, teve uma filial em Santo André nos anos de 1990 e, há três anos, a sua sede está localizada no Bairro Jardim, atendendo os principais fundos de investimento imobiliário do país