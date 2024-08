Programa de dupla certificação do Colégio Singular sela parceria com a ESPM

O Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, está sempre se modernizando e a novidade mais recente está ligada ao programa High School e à Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Por meio de uma parceria entre a University of Missouri e a ESPM, os alunos com o Mizzou Academy Dual Diploma (diploma do ensino médio brasileiro e diploma do High School americano) podem ingressar em um dos 10 cursos disponíveis na ESPM, sem a necessidade de prestar vestibular, através de um processo seletivo simplificado.

Para ter acesso ao benefício, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio brasileiro e o americano, cursando as 12 disciplinas obrigatórias da Universidade do Missouri e, ainda, apresentar um Grade Point Average (GPA) mínimo de 3.0 – média de pontos das notas. O processo seletivo internacional junto à ESPM ocorre entre os meses de março e maio e de agosto a outubro.

O High School é oferecido no Singular há quase uma década, no contraturno das aulas normais e é voltado para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e da 1ª série do Ensino Médio. As aulas do currículo americano contam com vivência real do idioma que é a ferramenta para cursar conteúdos como: Composition & Literature, Debate, Economics, Speech, Health, US History, Marketing, entre outras.