Programa de Danilo Gentili no SBT bate recorde no YouTube e vira líder na plataforma

Apresentado por Danilo Gentili nos fins de noite do SBT, o programa The Noite está comemorando os resultados que conseguiu com o seu canal oficial no YouTube em 2023. A atração passou a ser o canal de entretenimento mais visto no Brasil no segmento de entretenimento.

A Folha de S.Paulo obteve acesso aos dados com exclusividade. Ao todo, foram 1.022.789.453 de visualizações. Foi o recorde anual do programa na plataforma desde sua estreia, em março de 2014.

Com 98% de reações positivas em 2023, o The Noite, que possuí quase 12 milhões de inscritos no YouTube, tem 10% de todo o alcance da plataforma no Brasil, sendo líder no ranking na categoria de entretenimento e vídeo views no país.

Os resultados também animam o SBT na TV. Em 2023, o programa de entrevistas ficou em segundo lugar por 98% das vezes em que foi ao ar, e também chegou a vencer a Globo em diversos momentos.

O programa também conta com números bastante expressivos em outras plataformas. Tanto no Instagram quanto no Facebook, o The Noite é a quinta página com mais interações na categoria broadcast do Brasil.

No Facebook, o The Noite está próximo de atingir 9 milhões de seguidores e, segundo a Emplifi, com um engajamento superior a 1,1 milhão nos últimos três meses.

Já no Instagram, são 3,3 milhões de seguidores e uma interação de mais de 21,6 milhões. O The Noite é apresentado por Danilo Gentili, que teve seu contrato recentemente renovado com o SBT até o fim de 2025.

No seu elenco, além de Gentili, estão Murilo Couto, Juliana, Diguinho, Igor Guimarães e a banda Ultraje a Rigor. A atração prepara comemorações pelos seus dez anos no ar.