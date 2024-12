Programa de Câmeras Corporais da PM de SP Geram Polêmica

A Polícia Militar de São Paulo está em processo de implementação de um novo programa de câmeras corporais, com a previsão de entregar 12 mil unidades até o final do próximo ano. Este projeto, realizado em parceria com a Motorola, inclui a instalação gradual dos equipamentos e adaptação da infraestrutura necessária nos quartéis. As primeiras 2.500 câmeras já passaram por testes rigorosos para garantir a qualidade das gravações e a funcionalidade do equipamento.

O governador Tarcísio de Freitas anunciou que os dispositivos começarão um período de testes na próxima semana, com a integração das câmeras ao datacenter da PM prevista para ocorrer em breve. As novas câmeras possuem funcionalidades avançadas, como o acionamento remoto e a função de rádio-comunicador, características que estão sendo testadas para garantir eficiência na operação policial.

Contudo, o programa enfrenta críticas e desafios legais. Especialistas em segurança pública questionam o método de acionamento das câmeras, que será intencional em vez de contínuo. Além disso, empresas que participaram da licitação levantaram suspeitas sobre possíveis irregularidades no processo, alegando que as câmeras não atendem aos requisitos do edital.

A Secretaria de Segurança Pública defende que todas as etapas foram cumpridas conforme as exigências legais e técnicas, enquanto a Motorola se mantém comprometida em seguir as diretrizes estabelecidas pela Polícia Militar.

Este projeto representa um avanço significativo na tecnologia empregada pela PM de São Paulo, buscando aprimorar a transparência e eficiência nas operações policiais. No entanto, é essencial que todas as preocupações levantadas sejam devidamente abordadas para garantir a integridade e eficácia do programa no longo prazo.