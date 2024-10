Programa da Prefeitura de SP oferece orientação esportiva e nutricional em parques da capital

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza programa para estimular a qualidade de vida por meio de práticas coletivas de saúde em 15 parques municipais, tornando as atividades físicas mais acessíveis. A ação Sampa Saúde em Movimento é uma parceria das secretarias municipais da Saúde (SMS), de Esportes e Lazer (SEME) e do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), que desenvolveram a iniciativa envolvendo orientação nutricional de prática de atividades físicas gratuita.

A prática de atividades físicas é essencial para evitar diversas doenças e ter uma vida mais saudável. No entanto, de acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, em 2023 apenas 36,9% dos entrevistados na cidade de São Paulo afirmaram praticar pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada semanalmente, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O programa municipal parte da premissa de que todo o cidadão tem direito a orientação adequada para a prática de atividade física e nutrição em praças e parques públicos.

O pré-cadastro para participar deve ser feito no site do programa (https://www.sampasaudeemmovimento.com.br). Os inscritos passam por avaliação física com anamnese (entrevista completa e detalhada) em uma das unidades móveis do Sampa Saúde em Movimento, que percorrem dois parques por semana.

Ainda na avaliação, os inscritos realizam teste de flexibilidade e uma análise de impedância bioelétrica (BIA), no moderno aparelho InBody 370s, que mede a composição do corpo, dividindo o peso em diferentes componentes, como massa corporal magra e gorda, para avaliar o estado de saúde e nutrição de cada pessoa.

Ao final, é marcada uma consulta online com a nutricionista. Nela, o paciente é orientado sobre o status de sua alimentação e recebe orientação quanto as atividades físicas mais recomendadas para seu caso.

Os 15 parques municipais que integram o Sampa Saúde em Movimento dispõem de uma agenda de atividades físicas que ocorre de terça a sexta e aos fins de semana, sempre com orientação de profissionais. A programação varia de acordo com cada parque; dentre os exercícios oferecidos estão corrida, caminhada, alongamento, dança, treino funcional e pilates.

Os parques que contam com o programa são:

Região centro-oeste: Parque Chácara do Jockey, Raposo Tavares e Aclimação

Região norte: Parque Anhanguera e Trote

Região sul: Parque Linear São José, Nabuco, Chuvisco, Cantinho do Céu e Santo Dias

Região leste: Carmo, Chico Mendes, CERET, Tiquatira e Piqueri.

Qualidade de vida

Fisioterapeuta da área técnica do Programa Academia da Saúde, da SMS, Marcelo Takiishi Scrocco acredita que o papel da saúde pública não é apenas assistencial, com a oferta de consultas e procedimentos, mas também o de promover práticas mais saudáveis. Jonas Wesley Campos, coordenador do projeto dentro da SEME, reitera: “O Sampa Saúde em Movimento ajuda a conhecer o próprio corpo, se alimentar bem e fazer atividade física, por isso ele representa qualidade de vida”.

Até outubro de 2024, mais de sete mil pessoas já haviam se inscrito no programa. Roberto Basaglia, de 70 anos, é uma delas. Ele acredita que o programa vai ajudar a ter uma vida longa e saudável: “Agora eu espero chegar aos 100 anos tranquilamente”, afirma o aposentado que faz exercícios no Parque Trote, na zona norte da capital.

O educador físico Mário Luiz Maia Guerra, que trabalha para o projeto no Parque Trote, nota a mudança de vida de vários participantes. “Tínhamos pessoas que não gostavam de correr e hoje fazem provas de 10 quilômetros”, diz.

A aposentada Margarida Bononi, 72 anos, conta que, mesmo fazendo acompanhamento nutricional de forma particular, não tinha acesso aos mesmos recursos que são os oferecidos no Sampa Saúde em Movimento, como a análise de impedância bioelétrica. Ela optou por continuar a orientação somente pelo programa. “Está me ajudando a ter uma nova maneira de viver”, revela.

Clique aqui para saber mais sobre o programa.

Clique aqui para acompanhar o cronograma de atividades nos parques da capital.