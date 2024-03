Prefeitura de SP identifica que 30% de 9 mil alunos examinados têm necessidade de usar óculos

Em visita ao Instituto Suel Abujamra, que tem parceria com a Prefeitura de São Paulo em várias áreas para atendimento oftalmológico, o prefeito Ricardo Nunes disse que 30%, ou 2.700, dos 9 mil alunos de escolas municipais avaliados neste ano pelo programa Avança Saúde Escolar Oftalmologia têm necessidade de utilizar óculos.

“Ficamos muito surpresos. Não Imaginávamos que fosse essa quantidade toda de alunos que necessitam de óculos”, disse o prefeito, que destacou a importância do programa, que tem investimento de R$ 30 milhões e vai avaliar 420 mil alunos da rede municipal. “Observem que ao ter 30% dos alunos precisando de óculos, o quanto tem sido de fundamental importância essa política pública para garantir a qualidade do ensino”, ressaltou Nunes.

O Avança Saúde Escolar Oftalmologia tem como objetivo promover a melhora do desempenho escolar e evitar a evasão decorrente de diagnóstico oftalmológico tardio ao oferecer avaliação oftalmológica gratuita, incluindo fornecimento de óculos, atendimento hospitalar e realização de cirurgia, das crianças e adolescentes que necessitarem.

“A segunda maior é preocupação das pessoas, além da morte, é ficar cego. Então, o quanto esse programa é fundamental, não só para o desempenho dos nossos alunos, o seu aprendizado, mas também dessa questão de vida, de a gente poder estar com a Prefeitura hoje em uma condição de oferecer os exames”, completou o prefeito.

A meta é que todos os estudantes com idade entre 6 e 17 anos matriculados na rede passem pela avaliação até 2025. No atendimento, os estudantes passam por exames para avaliação de sua saúde ocular, e, aqueles que apresentarem estrabismo ou outras patologias oculares, serão encaminhados diretamente para a unidade de atendimento de alta e média complexidade em oftalmologia do Instituto Suel Abujamra para atendimento especializado.

A ação das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde é viabilizada por meio da parceria com o Instituto Suel Abujamra, Renovatio e Instituto Verter , que trabalham em rede, e conta com uma equipe especializada composta por três auxiliares, um auxiliar de enfermagem e um tecnólogo oftálmico, responsáveis pela triagem oftalmológica dos estudantes.

As crianças e adolescentes que receberem prescrição de óculos serão auxiliados por um técnico de óptica na escolha da armação e na realização das medidas necessárias para sua confecção. No momento da entrega, as armações serão adaptadas ao rosto de cada aluno, garantindo conforto e qualidade visual.