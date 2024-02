Programa da MEC celebra 91 anos da diva do jazz Nina Simone

A Rádio MEC leva ao ar nesta quarta-feira (21), às 21h, uma edição especial do Jazz Livre com uma homenagem aos 91 anos da cantora, compositora e pianista Nina Simone, uma das maiores estrelas do jazz mundial. O programa temático destaca a trajetória da diva, dona de um timbre de voz marcante e de interpretações arrebatadoras.

Ao longo de uma carreira histórica, Nina Simone construiu uma obra magistral: foram mais de 40 álbuns gravados em quase 50 anos de atividade. Nina consolidou-se como uma artista inovadora em gêneros como jazz, blues, folk, soul, gospel e pop, além de ter se engajado nas causas de seu tempo como ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos.

Durante a atração da emissora pública, o apresentador Sidney Ferreira revela algumas curiosidades sobre a vida da homenageada. Uma delas é que a musa, que nasceu Eunice Kathleen Waymon, adotou o nome artístico de “Nina Simone” para esconder da mãe rígida e religiosa o seu trabalho como pianista em um clube noturno.

A viagem do Jazz Livre pelas músicas interpretadas por Nina Simone começa com “Little Girl Blue” e “Love Me Or Leave Me”, canções do seu primeiro álbum de estúdio lançado em 1959. No repertório exibido ao longo do programa da MEC também estão “I Loves You Porgy”, “My Baby Just Cares For Me”, “I Put a Spell On You”, “Ne Me Quitte Pas”, “Feeling Good”, “Sinnerman”, “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free”, “Do I Move You” e “Nobody’s Fault But Mine”.

Nina Simone fez três turnês no Brasil. Com trabalho consolidado, percorreu diversos países, mas decidiu viver na França a partir dos anos 1990. A carreira da diva ainda estava em expansão quando foi abatida por um câncer. Ela faleceu aos 70 anos, em 2003.

Sobre o Jazz Livre



Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem uma hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir através do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de programação fica com Rodrigo Soprana. Os trabalhos técnicos são de Silas Mendes com coordenação de operações de rádio de Fábio Luiz. Thiago Regotto é o gerente executivo de rádio.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como “A Rádio de Música Clássica do Brasil”, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Histórico da emissora

Sinônimo de educação, arte e cultura, a MEC foi a primeira emissora radiofônica do Brasil. Sucessora da Rádio Sociedade, criada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize, guarda a história da música brasileira e tem papel importante na formação musical e cultural do país. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio de Janeiro.

Doada em 1936 ao Ministério da Educação, a Rádio MEC é gerida desde 2007 pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com cerca de 50 mil registros e produções, a emissora possui um patrimônio de gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira. Já passaram pelos estúdios da emissora grandes nomes como Fernanda Montenegro e Carlos Drummond de Andrade.

A programação é voltada para a difusão da cultura brasileira. Contempla a diversidade da música nacional, de gêneros como o choro, a música regional, a instrumental e de concerto. Conta ainda na sua grade com programas dedicados à literatura, cinema, dramaturgia e às artes como um todo.



Serviço

Jazz Livre – quarta-feira, dia 21/02, às 21h, na Rádio MEC



Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

Twitter: https://twitter.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537



Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica – Star One C2 – 3748,00 MHz – Serviço 3

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS