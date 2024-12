Programa da Fatec São Roque abre espaço de escuta para alunos

Um projeto que teve início em 2019 vem crescendo e se revelando cada vez mais acertado. Trata-se do Momento Ser. Sob responsabilidade de Michele da Rocha Moreira, professora da Faculdade Estadual de Tecnologia (Fatec) São Roque, o programa abre um canal de atendimento aos estudantes da unidade.

Com formação em psicanálise, a professora enfatiza: “O que eu faço é escuta atenta”, avisa. “A ideia é receber os alunos que estejam enfrentando dificuldades para acompanhar as aulas em função de alguma questão pontual”. Nesse espaço aberto para que os jovens se expressem, Michele já se deparou com problemas no trabalho de conclusão de curso (TCC), efetivação no emprego, questões familiares e até depressão.

Sentimento, emoção e razão

Michele é professora das disciplinas gestão de pessoas e cadeia de suprimentos. No próximo semestre, também ministrará desenvolvimento de competências sociais, no curso de Gestão Comercial. Mesmo com tantas demandas, ela abre horário para conversar, a cada semana, com oito jovens que dizem estar imersos em turbulências emocionais.

O “Ser” do nome significa sentimento, emoção e razão. “O foco é desenvolver a inteligência emocional dos estudantes: autoconhecimento e habilidade de se relacionar de forma harmoniosa com o seu entorno” define.

Nas duas últimas edições do Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio, Michele propôs ações bem-recebidas pelos alunos. Na primeira mobilização, com a unidade repleta de balões amarelos, um painel decorado com post-its exibia frases de apoio e os alunos foram incentivados a vestir uma peça de cor amarela. No segundo, a ideia alcançou patamares mais lúdicos: as mensagens ficaram dentro dos balões, que precisavam ser estourados para que os estudantes lessem os insights, que se revelaram eficazes, de acordo com o retorno recebido dos jovens.

Escuta em extensão

O Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, também entrou no radar da professora, que passou da mobilização para as palestras. Ao lado da colega Gabriela Lellis, advogada à frente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB) da região, foram abordados também os aspectos jurídicos da questão.

Michele foi convidada, neste semestre, a estender o projeto de escuta atenta à Fatec Tatuí, onde ministra a disciplina gestão da qualidade e metrologia, no curso de Manutenção Industrial. Por enquanto, são três estudantes participando do programa.

A professora não acredita que, para implementar o programa, seja preciso, necessariamente, uma formação como a dela. Mas sabe que ajuda. “Pela minha formação, essa é uma atividade mais fácil de administrar e reconhecer pontos que os estudantes sinalizam apenas vagamente. É terapêutico, mas não é uma proposta de terapia”, esclarece.