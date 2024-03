Programa da declaração do Imposto de Renda 2024 já está liberado

Nesta terça-feira, 12 de março, a Receita Federal liberou antecipadamente o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. O Serpro, empresa de inteligência em tecnologia do governo que há décadas processa o IRPF, está acompanhando em tempo real o quantitativo de downloads baixados. Até a tarde de segunda-feira, foram registrados mais de 500 mil downloads e requisitadas mais de 200 mil declarações pré-preenchidas. O prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) começa dia 15 de março e vai até 31 de maio.

Passo a passo

Desenvolvido e mantido pelo Serpro, o programa do IRPF 2024 pode ser baixado por este link e o cidadão só precisa escolher a versão do sistema operacional o download. O sistema está disponível para as plataformas Windows, MacOs, Linux e a versão Multiplataforma. Após baixar o arquivo em seu computador, basta clicar na versão executável do programa (.exe), que vai estar na pasta de Download do seu computador e clicar em instalar quando o programa abrir.

Depois é só preencher os campos com as informações que você recebeu nos Informes de Rendimentos do seu trabalho, da sua previdência privada, do seu banco e de sua corretora nas abas pertinentes. Se preferir, pode fazer a declaração pré-preenchida, onde o sistema da receita completa tudo que tem a seu respeito na base de dados dela.

Além de poder baixar o programa gerador da declaração (PGD), o contribuinte pode também fazer a declaração pelao site da Receita Federal ou via smartphone ou tablet por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares com sistema operacional Android (Google) e iOS (Apple).