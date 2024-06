Programa da Azul para gestantes já beneficiou mais de 970 futuras mamães

O Programa Cegonha Azul é como um suave conto de cuidado e atenção que se desdobra desde o início da gestação até 90 dias após o parto. Com uma equipe de profissionais especializados, a Azul oferece às futuras mamães da companhia cuidados especiais, que envolvem orientações essenciais sobre alimentação, exercícios, exames preventivos, amamentação e pós-parto, além de informações sobre os primeiros cuidados com o bebê. Além disso, as gestantes da companhia contam com acompanhamento telefônico personalizado, que inclui suporte emocional.

Em 2021, 254 mulheres foram atendidas pelo Cegonha Azul; em 2022, esse número subiu para 337, e em 2023, foram 292. Até abril deste ano, 91 inscrições já foram registradas. Esses números refletem a confiança e a satisfação das futuras mães com os serviços oferecidos pelo programa.

“Cada etapa, desde a descoberta da gravidez até os primeiros meses de vida do bebê, é acompanhada de perto, assegurando que mães e filhos recebam o melhor atendimento possível. O programa inclui diversos benefícios, além de todo o acompanhamento e cuidado de um grupo de profissionais dedicados em tornar essa experiência única na vida de uma mãe ainda mais especial”, afirma Antonio Dibai, diretor de Pessoas da Azul.

Entre os benefícios destacam-se o reembolso da coparticipação da consulta com o médico obstetra e encontros semestrais com especialistas, como enfermeiras, médicos obstetras, nutricionistas e psicólogas, abordando temas relevantes sobre gestação e cuidados com o bebê.

Em parceria com as operadoras de saúde, o programa proporciona um acompanhamento telefônico personalizado, garantindo que cada mamãe se sinta amparada e assistida, incluindo suporte emocional e esclarecimento de dúvidas, proporcionando tranquilidade e segurança durante toda a jornada da maternidade.

“O pré-natal emocional é fundamental para lidar com as transformações e desafios durante a gravidez. A telepsicologia Azul, disponível por meio do ZenKlub, oferece suporte emocional gratuito para Tripulantes e dependentes, auxiliando no enfrentamento das emoções e na adaptação para a nova realidade como mãe”, destaca o executivo.

As participantes, seja Tripulante ou dependente, que completarem todas as etapas do programa, incluindo os encontros online semestrais, serão agraciadas com mimos especiais, como bodies, paninhos de boca, babadores personalizados e o adorável Ursinho Upcycling Azul. Esses presentes simbolizam o carinho e a gratidão da Azul por fazer parte desse momento único na vida de cada família. Além disso, em parceria com alguns de nossos parceiros, são realizados sorteios exclusivos no último dia do encontro online, tornando a experiência ainda mais encantadora.

Além da licença-maternidade, que pode ser estendida por até 180 dias, os papais também podem solicitar licença-paternidade de 20 dias. As Tripulantes afastadas por licença-maternidade continuarão com o benefício de concessão de passagens ativo. O programa Cegonha Azul oferece, ainda, encontros semestrais com especialistas para falar sobre gestação, cuidados com o bebê e esclarecer dúvidas.