Programa Cozinhalimento qualifica profissionais de entidades assistenciais de Santo André

O programa Cozinhalimento, parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Santo André e o Governo do Estado, promoveu na última quinta-feira (29) e nesta sexta-feira (1º), aulas de capacitação para profissionais de entidades assistenciais da cidade. O curso foi realizado na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).

A turma foi composta por aproximadamente 20 profissionais, entre nutricionistas, culinaristas e cozinheiros, que prestam serviços às entidades andreenses. A programação contou com aulas e orientações sobre alimentação saudável, montagem de saladas de pote, congelamento de alimentos salgados, pães caseiros e bolos de pote.

A finalidade dessa qualificação é permitir aos participantes a aquisição de conhecimento para replicar os ensinamentos e proporcionar uma fonte de renda tanto para as pessoas em situação de vulnerabilidade assistidas quanto para as próprias entidades.

“O programa Cozinhalimento fortalece o trabalho já desenvolvido pelo Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, pois através de um laboratório muito bem equipado proporciona capacitação de qualidade para os agentes multiplicadores, que levarão ao maior número de munícipes possível as práticas de alimentação saudável, combate ao desperdício, incentivo ao empreendedorismo e geração de renda”, destaca a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Sobre o projeto – Equipado com cozinha industrial, o espaço localizado na Craisa, ao lado da sede do Banco de Alimentos, visa fortalecer a capacitação profissional na área culinária.

Promovido pela Secretaria de Agricultura de São Paulo em parceria com o Fundo Social de São Paulo, o programa Cozinhalimento terá 306 cozinhas espalhadas pelos municípios do Estado. A unidade andreense foi a 51ª inaugurada, sendo a segunda do ABC.

O espaço conta com equipamentos profissionais, que poderão auxiliar na preparação e habilitação de agentes multiplicadores para ações de segurança alimentar sustentável, além de promover a conscientização para práticas alimentares saudáveis e equilibradas, incluindo o combate ao desperdício e incentivando o aproveitamento de alimentos.