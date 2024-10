Programa Cacau SP será tema de debate em seminário do Instituto de Economia Agrícola

O Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, realizará na próxima quarta-feira, 30, às 14h, o seminário “Programa Cacau SP”, apresentado por Carlos Eduardo Rosa, engenheiro agrônomo e extensionista da Cati-SAA/SP. O evento contará também com a contribuição de Bruno Lasevicius, presidente da Associação Bean to Bar Brasil, como debatedor.

O seminário é coordenado pela pesquisadora do IEA Terezinha Franca, que atua em políticas agrícolas relacionadas a crédito rural, opções de financiamento agrícola, sistemas de garantia de renda, desenvolvimento rural, agricultura familiar, agroecologia e sistemas agrossilvipastoris e ILPF.

Haverá certificado de participação, para aqueles que desejarem, a partir do preenchimento de formulário online no horário do evento.

Ciclo de Seminários Estudos IEA

Além de divulgar os estudos realizados pelos pesquisadores e técnicos do instituto, o Ciclo de Seminários Estudos IEA convida especialistas de outras instituições para abordar tópicos relativos à socioeconomia agrícola. Essa iniciativa visa facilitar a troca de conhecimentos, promover debates e disseminar informações, oferecendo uma plataforma de discussões para diversos públicos interessados.

Sobre o palestrante e o debatedor

Carlos Eduardo Rosa – Engenheiro Agrônomo e especialista em heveicultura e fruticultura (culturas da banana, cacau, pitaya e figo). Extensionista da Cati e integrante da equipe de São José do Rio Preto do Programa Cacau SP.

Bruno de Araujo Lasevicius é formado em Psicologia (IP-USP). Atuou como confeiteiro e fundidor de chocolate, e em seguida criou a Casa Lasevicius. É atualmente presidente da Associação Bean to Bar Brasil.

Serviço

Ciclo de Seminários Estudos IEA

Programa Cacau SP

Data: 30 de outubro (quarta-feira), 14h

Transmissão online pelo canal da SAA/SP no YouTube