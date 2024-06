Programa Atletas de Alto Rendimento impulsiona sucesso olímpico do Brasil em Paris 2024

A 33 dias do maior evento esportivo do mundo, o Programa Atletas de Alto Rendimento (Paar), coordenado pelo Ministério da Defesa, contribui com cerca de 30% das vagas conquistadas pelo Brasil. Até o momento, 64 atletas do programa e um militar de carreira já garantiram lugar nos Jogos Olímpicos de Paris. Para entrar na atmosfera e celebrar o esporte, a saúde e a união, no último dia 23 de junho foi comemorado o Dia Olímpico. A data celebra o aniversário de fundação do Comitê Olímpico Internacional (COI), criado em 1894, e tem como objetivo promover a cultura do esporte.

Conhecida como “Cidade Luz”, Paris vai sediar a quarta edição dos Jogos Olímpicos com a participação de militares do Paar. Tudo começou em Londres, em 2012, com 51 atletas militares dos 259 do Time Brasil. Na ocasião, das 17 medalhas conquistadas pelos brasileiros, cinco tiveram a participação dos militares.

A partir dessa primeira atuação, o Paar evidenciou sua importância no ciclo olímpico dos atletas. Os resultados vieram da melhor forma: medalhas. Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, os militares representaram 31% da delegação verde amarela, com 145 militares. Ao final da competição, eles conquistaram 13 das 19 medalhas alcançadas pelo Brasil. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, não foi diferente: das 21 medalhas conquistadas pela delegação brasileira (301 atletas), 8 foram obtidas por integrantes do Paar (92 atletas militares).

E é nesse contexto que os atletas de alto rendimento se dedicam nos ciclos olímpicos: quatro anos de muita entrega aos treinos e superação de lesões para conquistar uma vaga olímpica. Essa trajetória exige apoio e investimento para que os atletas possam atingir a melhor performance, competir com os melhores atletas do mundo e lutar por um lugar no pódio. Assim, o objetivo do Paar é contribuir para o desenvolvimento do desporto nacional e dar melhores condições, de tempo e espaço, para os atletas.

Mudança de vida – A Sargento da Força Aérea Brasileira Caroline Santos é exemplo dessa realidade. Mesmo sendo destaque no taekwondo desde os 10 anos de idade, ela pensou em parar diversas vezes por ter que trabalhar e não conseguir se dedicar totalmente ao esporte. Além da ajuda dos pais, trabalhava como garçonete para complementar a renda. Foi, então, que ela se incorporou ao Paar em 2018 e passou a se dedicar de forma integral ao taekwondo. Daí para frente, aumentou o seu nível técnico, que refletiu nas competições. As conquistas foram muitas, entre elas, medalha de prata no mundial da modalidade em 2019 e 2023, e vaga para a primeira olimpíada da carreira: Paris 2024.

“Foi um super alívio para me ajudar a pagar passagens e inscrições para as competições, porque, para evoluir, você precisa lutar com os melhores, nível europeu. Era muito difícil para mim a caminhada no esporte. E quando as Forças Armadas entraram no meu caminho, eu pude ter uma liberdade maior e focar mais no taekwondo”, destacou Caroline.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o Programa Atletas de Alto Rendimento também irá contar com a participação da Sargento do Exército Brasileiro Beatriz Souza, eleita a melhor judoca no Prêmio Brasil Olímpico em 2023. Em abril, já classificada para os Jogos, ela foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Judô na categoria acima de 78 kg ao vencer a canadense Ana Laura Portuondo.

O Sargento da Marinha Alison dos Santos também representará o Brasil. Ele, que foi medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, é candidato a mais um pódio em Paris. Com as últimas competições e seletivas nos próximos dias, ainda há possibilidade de aumentar a lista de classificados para a competição na França.

Paar – O Programa Atletas de Alto Rendimento é um marco na valorização do esporte no Brasil. Com 570 atletas participando em 35 modalidades, incluindo 27 olímpicas, o programa promove a excelência esportiva e o desenvolvimento de talentos. Além de proporcionar benefícios como salário, férias e assistência médica, o Paar oferece aos atletas acesso a instalações esportivas militares de ponta para treinamento. Assim, o programa reforça o compromisso do Ministério da Defesa com a promoção do esporte e o desenvolvimento de atletas de alto rendimento.