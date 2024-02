Programa Asfalto Novo de Mauá deixa rua Guerino Boscariol mais segura

O Programa Asfalto Novo, criado em 2021 pela Prefeitura de Mauá, deu um novo visual e proporcionou mais segurança para motoristas e pedestres que transitam pela rua Guerino Boscariol, no Jardim Zaíra. A obra foi entregue à população no último sábado (03/02).

Além da pavimentação asfáltica, a via e imediações tiveram a construção de guias, sarjetas e sarjetões, revitalização e a sinalização viária refeita. Uma faixa de caminhada também foi feita em cada lado do canteiro central.

A rua Guerino Boscariol é uma via bastante arborizada e com inúmeras residências. Além de ter um trecho comercial, é um local em que são realizadas a feira livre de terça-feira e a feira noturna toda quinta-feira, além de ter uma área que a comunidade usa para lazer e atividades físicas. Portanto, há um grande fluxo de pedestres e veículos beneficiados com a revitalização do local.

O Programa Asfalto Novo tem o objetivo, com a pavimentação asfáltica e revitalização que acompanha, proporcionar mais fluidez no trânsito e mais segurança para motoristas e pedestres. Outro benefício é a economia para o cidadão, já que a qualidade do asfalto reduz o desgaste dos veículos.