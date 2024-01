Programa Asfalto Novo chega às ruas da Vila Guarani em Mauá

A Vila Guarani será a próxima região beneficiada com as obras previstas na ordem de serviço assinada nesta quarta-feira (31/01), que define as ações desenvolvidas pelo Programa Asfalto Novo que serão realizadas em 12 ruas da região. Serão realizados serviços de fresagem, cobertura asfáltica, troca de guias, reconstrução e desobstrução de sarjetas e sarjetões de concreto, alteamento e reforço lateral em concreto das tampas de bueiros e reimplantação de elementos de sinalização.

A obra deve ter uma extensão de 4,14 km, numa área de 28.344 m². O prazo para o término é de seis meses a partir do início dos trabalhos.

A ordem de serviço prevê beneficiar as ruas Francisco da Paz, Amador Bueno, Prudente de Moraes, Duque de Caxias, João Pessoa, Santos Dumont, Egídio Gazola, Visconde de Cairu, Élio Gabioneta, Carlos de Laet, Paraguaçu e Pasteur.

O Programa Asfalto Novo trouxe melhores condições para a circulação de veículos em ruas e avenidas de Mauá, desde que foi implantado há um ano. Já soma mais de 70km de vias que receberam novo recapeamento asfáltico e todos os serviços de revitalização que envolvem o trabalho, de forma a garantir mais segurança para pedestres e motoristas em todas as regiões do município. O programa já melhorou vias em todos os bairros do município.