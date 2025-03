Programa “Amigos do Social” amplia cadastro de voluntários para resposta a emergências

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania cadastrou 41 voluntários em plantão realizado em fevereiro. Objetivo do Programa é mobilizar e treinar equipes para atuar em situações emergenciais e catástrofes.

Segundo a Secretaria, o programa pretende mobilizar voluntários para formar uma rede de ação social forte e solidária na cidade, que possa responder, com prontidão, a calamidades e outras necessidades, conectando pessoas, recursos e habilidades para oferecer um suporte efetivo.

O cadastro de voluntários foi aberto em janeiro deste ano, de forma presencial, na sede da SASC, à Rua Almirante Barroso 225 – Centro – e permanece em franco desenvolvimento. A participação é aberta a todos que tenham interesse em serviço voluntário, mesmo sem experiência: treinamentos e capacitação serão oferecidos aos inscritos. Para o cadastro, é necessário apenas um documento de identificação com foto e ter, no mínimo, 18 anos.

Os treinamentos poderão ser presenciais e online, de forma permanente, com os temas iniciais de Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio, para preparar, de modo prático e teórico, todos os voluntários.

“Já iniciamos conversas com as organizações socioassistenciais, com as escolas, igrejas, paróquias e com a própria comunidade”, explicou o secretário. “Queremos criar essa grande frente de amor ao próximo antes de lançar o programa, oficialmente, em março”.

Somando forças

Geíse Martins, arquiteta e urbanista, que participa das entidades Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Diadema e Rotaract Clube Diadema Floreat, cadastrou-se e elogiou a iniciativa. “A expectativa é muito boa, pois muitos voluntários participam de entidades que realizam essa prestação de serviços. Isso fará com que elas somem forças com a Prefeitura no auxílio à população”, afirmou.

Alediane Barbosa, esteticista e estudante de Biomedicina, que se cadastrou e é entusiasta da iniciativa, disse: “É a primeira vez que participo. Tenho certeza que o Programa vai ajudar muito quem necessita”.

O Programa de Voluntariado ‘Amigos do Social’ organiza e mantém um cadastro de pessoas que podem ser acionadas conforme as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Esse banco de voluntários é segmentado em diferentes áreas de atuação, permitindo respostas rápidas em emergências e catástrofes e mesmo em ações planejadas e contínuas, para atender necessidades recorrentes, como distribuição de alimentos, kits de higiene e roupas, suporte em projetos estruturados, como oficinas e eventos comunitários e muitas outras.

Quem pode participar?

O Programa é aberto a quem deseja contribuir para o bem-estar da comunidade. A partir dos 18 anos de idade, com ou sem formação, sempre haverá uma forma de ajudar.

Os interessados podem cadastrar-se por meio de cadastro presencial, na sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, na Rua Almirante Barroso, 225 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h30 e das 13h30 às 17h.