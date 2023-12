Programa Agricultura Urbana de Diadema ganha maquinários agrícolas

O Programa Agricultura Urbana, que promove o plantio comunitária em áreas públicas de Diadema, recebeu novos equipamentos que vão facilitar o manejo nas 71 hortas da cidade.

Hoje (15/12) no pátio da Secretaria de Segurança Alimentar, com as presenças de participantes do programa e de autoridades, foi realizada a cerimônia de entrega do lote de máquinas agrícolas que foram compradas com verba parlamentar, de autoria do deputado estadual Teonilio Barba e no valor de R$ 150 mil.

Foram adquiridos oito equipamentos: dois motocultivadores, um microtrator a diesel, enxada rotativa, triturador de resíduos orgânicos, roçadeira manual, triturador de galhos e composteira. Além desses, com recurso do município, no valor de R$ 6 mil, foram compradas diversas ferramentas manuais que vão compor o lote de apetrechos agrícolas que são utilizados na aragem do solo e no plantio.

“Esses equipamentos chegaram no momento certo. Quero agradecer o deputado Teonilio Barba por ter conseguido essa verba que é muito importante para nossa cidade. O Programa Agricultura Urbana, que promove renda e incentiva a alimentação saudável em Diadema, vai ganhar mais agilidade com o novo maquinário. Agora, fazer o plantio e cuidar dos canteiros será mais rápido e mais fácil pra os moradores que estão envolvidos no projeto”, disse o secretário de Segurança Alimentar Gel Antônio.

O deputado Teonilio Barba ressaltou a importância de buscar recursos para garantir que mais pessoas façam a alimentação sem agrotóxicos e lembrou que em outras oportunidades também conseguiu trazer verba para Diadema, principalmente, para a área da saúde. “Como sou de origem operária, minha luta é trabalhar para que todos tenham direitos. Me orgulha o fato de ter sido o deputado que mais trouxe verbas para Diadema, inclusive para a saúde. Gosto e admiro essa cidade e reconheço o trabalho e empenho do prefeito Filippi em melhorar o município. O povo de Diadema merece ter cada vez mais uma vida melhor e mais saudável”, concluiu.

A vice-prefeita Patty Ferreira esteve presente no ato de entrega dos equipamentos agrícolas e também agradeceu o deputado pela vinda do recurso. E disse: “Essas novas ferramentas vão ajudar as hortas a serem mais eficientes e a produzirem mais alimentos e melhores. Com tudo isso, também sabemos que a produção delas tem muito a haver com o empenho, o amor e o carinho de todos vocês”, afirmou, referindo-se aos agricultores presentes.

Atualmente Diadema conta com 71 hortas comunitárias. O plantio acontece em quatro modalidades diferentes de hortas: educacionais, institucionais, ocupacionais e hortas comunitárias. No último quesito são 33 áreas cultiváveis e 411 moradores envolvidos no programa.

Horta em Casa – Além da entrega dos equipamentos, também foi realizada a cerimônia de certificação de duas turmas de alunos do curso “Horta em Casa”. A formação é oferecida pela Secretaria de Segurança Alimentar e integra as ações da Prefeitura de incentivo ao plantio consciente e saudável e, neste caso, utilizando o próprio quintal para se ter verduras, temperos e chás fresquinhos. O curso foi concluído por 17 moradores da cidade.

Também prestigiaram o evento de entrega das máquinas, a presidente do Fundo Social Inês Maria, o secretário de Saúde José Antônio, integrantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CONSEAD), entre outros.