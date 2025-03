Programa Acredita no Primeiro Passo: R$623 milhões em crédito para 68 mil brasileiros

Desde seu lançamento em outubro de 2024, o Programa Acredita no Primeiro Passo já impactou positivamente a vida de 68.400 pessoas, totalizando R$623,3 milhões em operações de crédito contratadas. Este programa é direcionado aos inscritos no Cadastro Único, oferecendo condições de financiamento com juros reduzidos em colaboração com diversas instituições financeiras, visando fomentar o empreendedorismo e promover a inclusão socioeconômica.

As operações de crédito são disponibilizadas por uma rede de bancos parceiros e agências de fomento. O Banco do Nordeste (BNB) destaca-se, liberando R$619,1 milhões em empréstimos. Outras instituições também contribuíram significativamente: o Banco da Amazônia disponibilizou R$2,1 milhões; a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, R$1 milhão; o Badespi, R$963 mil; e o Banco do Estado do Pará, R$17,5 mil.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, enfatizou a relevância do programa na luta contra a fome, afirmando que “o Programa Acredita no Primeiro Passo é crucial para permitir que as famílias superem a insegurança alimentar e conquistem sua autonomia financeira”.

Um aspecto notável do programa é o foco no protagonismo feminino. Aproximadamente 70% das operações de crédito foram direcionadas a mulheres. Dentre os beneficiados, 47.570 são mulheres e 20.780 são homens, enquanto 73 pessoas optaram por não informar seu gênero.

Para o ano de 2025, está prevista a expansão da iniciativa voltada ao público do Cadastro Único. Luiz Carlos Everton, secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, anunciou que novas instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil devem se integrar ao projeto. “Nosso objetivo é ampliar o programa, aumentando assim o volume de crédito. Esperamos que até 2025 os créditos contratados atinjam R$2 bilhões”, declarou o secretário.

As condições diferenciadas de crédito oferecidas pelas instituições parceiras são sustentadas por um Fundo Garantidor criado pelo Governo Federal, que atua como avalista dos empréstimos, garantindo maior segurança aos bancos envolvidos.

O Programa Acredita no Primeiro Passo é estruturado em três pilares principais:

Capacitação Profissional: O programa disponibiliza cursos gratuitos sobre qualificação profissional, educação financeira e empreendedorismo através de parcerias estratégicas, promovendo o desenvolvimento das habilidades necessárias para o mercado.

Acesso ao Emprego: Oferece suporte na busca por oportunidades laborais e atua como intermediário junto às empresas. Uma ferramenta digital para a criação de currículos facilita ainda mais esse acesso.

Apoio ao Empreendedorismo: Proporciona incentivos e assistência àqueles que desejam abrir seu próprio negócio, incluindo acesso a crédito e capacitação específica. Os interessados podem buscar apoio nas agências bancárias ou nas Salas do Empreendedor (Sebrae) em suas localidades.

Como Participar: As pessoas inscritas no Cadastro Único que estão cadastradas no Programa Acredita no Primeiro Passo e desejam iniciar ou já possuem um negócio podem se beneficiar das ações voltadas ao empreendedorismo. Isso inclui acesso a cursos e microcrédito produtivo orientado.

Pessoas com idades entre 16 e 65 anos com informações atualizadas no CadÚnico têm direito à participação, com prioridade dada a indivíduos com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas.