Programa acolhe familiares de pessoas com deficiência em Santo André

Um olhar especial para quem dedica a vida para cuidar dos outros. Esse é o objetivo do programa Cuidar de Quem Cuida, uma iniciativa do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco – Xande, que oferece acolhimento, socialização e cuidados para familiares e cuidadores de pessoas com deficiência em encontros que acontecem uma vez por mês. Nesta sexta-feira (26), o equipamento reforçou o alerta feito pela campanha Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama, com uma palestra especial sobre o tema.

Ao todo, 26 pessoas participaram da palestra ministrada pela enfermeira Maria Urânia Figueiredo Souza, da Clínica da Família Vila Guiomar, e participaram das ações de cuidado pessoal oferecidas pelo projeto. “O Cuidar de Quem Cuida ocorre mensalmente com diversas temáticas, e a de outubro não poderia ser outra”, reforçou a encarregada do CRPD, Bianca Franco Varjão.

Além da palestra, os participantes do Cuidar de Quem Cuida puderam contar com os serviços gratuitos de design de sobrancelha, oferecidos por profissionais da Escola de Ouro em todas as ações do projeto, de trancista, oferecidos por voluntários do CRPD, além de auriculoterapia, fornecido pela equipe do Núcleo de Atendimento de Saúde da Família (Nasf). Auriculoterapia é uma técnica terapêutica que consiste em estimular pontos específicos da orelha para tratar problemas de saúde físicos, mentais e emocionais.

“As mães e familiares dos nossos usuários sempre recebem essas ações com grande entusiasmo e alegria pela oportunidade desse momento só para elas, já que as pessoas de quem cuidam costumam estar em atividade. O autocuidado é muito importante para o resgate da autoestima, que durante a rotina diária nem sempre é possível”, disse Bianca.

Mãe de Isac, de 17 anos, com paralisia cerebral, Adriana Monteiro de Sousa, de 34 anos, ficou feliz em conseguir um intervalo na rotina corrida para assistir a palestra de hoje. Ela participa do projeto sempre que consegue.

“Me sinto muito acolhida quando vou ao CRPD , principalmente nos dias do Cuidar de Quem Cuida. Nós, mães de pessoas especiais, precisamos desse acolhimento”, disse Adriana. “Meu filho ama as atividades e está se desenvolvendo muito”, reforçou. Isac participa das oficinas de atividade física, circo e grafite.

Oficinas

O grafite é uma das opções de oficinas disponibilizadas pelo espaço para pessoas com deficiência, além de circo, contação de história, jogos educativos, música e confecção de papel reciclado.

O espaço oferece ainda curso de Braille, o sistema de leitura e de escrita para pessoas cegas, e de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados.

O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende moradores de Santo André com idade acima de 12 anos, com todo tipo de deficiência, inclusive apontando qual o tipo de oficina ou atividade mais indicada para cada pessoa, e acolhe seus familiares com atividades diversas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.