Profissionais do NEA-FMABC lançam ferramenta para sondagem de alfabetização e aprendizagem

Foi realizado na noite deste domingo (25) o lançamento virtual da “SOLEP”, ferramenta para sondagem de leitura, escrita e pseudopalavras desenvolvida por profissionais da área multidisciplinar do Núcleo Especializado em Aprendizagem (NEA) do Centro Universitário FMABC. Ela é trazida em formato de livro-caixa e composta por 58 fichas-cartas de estímulos de sondagem nas habilidades de leitura e escrita, divididas em cinco categorias.

A SOLEP é direcionada para profissionais da área clínica multidisciplinar que trabalhem com educandos que estejam apresentando dificuldades de aprendizado, incluindo psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogos, entre outros. A aplicação indicada é na sondagem de crianças entre 6 e 12 anos.

O livro-caixa apresenta as informações de maneira criativa e acolhedora sobre os aspectos primários e secundários na sondagem, e possui um QR code com folhas de respostas tanto para o aplicador como para o educando.

A SOLEP conta ainda com um manual de instruções bem direcionado e orientações de como a ferramenta deve ser aplicada. Uma das recomendações, por exemplo, é que a criança não deve estar fadigada quando entrar em contato com a aplicação do material.

As cartas permitem que os profissionais monitorem fase de alfabetização e a consciência fonológica, além de poderem elencar o acesso lexical, vocabulário e motivação, desatenção, entre outros fatores que fazem parte do processo de aprendizagem. A SOLEP já está disponível para venda com acesso ao grupo vip na página oficial do Instagram do projeto, @solep.sondagem e também no @iclick.neuroaprender.

Alessandra Bernardes Caturani, coordenadora do NEA-FMABC e uma das coautoras da ferramenta, explica que a SOLEP foi criada um processo de avaliação. “Juntamente com outros instrumentos e testes, será uma grande parceira no processo investigativo de um protocolo multidisciplinar com queixa de aprendizagem. É uma ferramenta científica, que respeita os critérios do desenvolvimento baseada na psicologia cognitiva, na fonoaudiologia e no desenvolvimento neuropsicopedagógico”, comenta.

Além dela, assinam a autoria do projeto as professoras Damaris Gaester Fakler, Elâine de Araújo Piva, Keila Paula Pereira Chaves e Ketlyn Gil Garcia, todas profissionais multidisciplinares do NEA-FMABC.

“A ferramenta foi idealizada em 2020 com ideia de unir de forma integrada e direcionada uma sondagem da alfabetização. Durante a construção buscamos fazer um material criativo, acolhedor, direcionado pedagogicamente de acordo com o desenvolvimento, e nos divertimos e realizamos muito trabalhando com as cores. Mas o principal é que estudamos juntas para que esse material se tornasse realidade”, completa Alessandra.