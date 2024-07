Profissionais de serviços de saúde mental de Diadema visitam obras do CAPS Infanto Juvenil

Profissionais e usuários de serviços de saúde mental de Diadema, juntamente com o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, e o secretário municipal de Saúde, José Antônio da Silva, realizaram, nesta sexta-feira (05/07), visita para acompanhamento da fase final da obra do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ), localizado no encontro entre a Rua Coimbra e a Avenida Alda, no Centro.

A obra está na etapa de acabamento com finalização de detalhes como instalação de comunicação visual e mobiliário. “É uma alegria vir aqui para fazer uma visita de conclusão de obra. Agradecer a parceria com o governo federal, já que essa construção tem 90% de recurso do Ministério da Saúde”, afirmou Filippi. O investimento total para o CAPS IJ foi de R$ 3 milhões.

Ele ainda falou do sentimento de estar à frente desse processo. “Fico feliz, enquanto coordenador de uma equipe (eu, prefeito e o Zé, como secretário) de buscar os meios, recursos e projetos para entregar para Diadema e a nossa comunidade espaço dignos para a prática de saúde mental”, ressaltou.

O secretário de Saúde valorizou a nova estrutura do serviço. “Hoje é um dia histórico porque estão conhecendo o espaço que, em breve, será a casa de vocês. Com instalações modernas e acolhedoras para crianças e adolescentes, espaços amplos, específicos para atendimento e atividades lúdicas, enfim, um salto no atendimento a essa população”. O chefe da pasta ainda lembrou as melhorias em andamento como a implantação de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Centro e Paineiras e a instalação da farmácia de alto custo no município.

A psicóloga da rede municipal Analdeci Moreira dos Santos rememorou que o espaço já foi utilizado por uma instituição de saúde mental há décadas. “O primeiro serviço de cuidado em liberdade aconteceu aqui há 40 anos. Esse espaço reúne o passado e o futuro e para nós é um encontro de muita alegria”, falou. A aquisição do terreno para o município foi realizada em 1995, no primeiro mandato do atual prefeito.

“Aqui tem o desejo e a esperança desse serviço. E todos temos que nos reconhecer nele (trabalhadores, usuários, familiares e gestores). Não foi fácil, mas estamos conquistando tudo isso”, afirmou a coordenadora de Saúde Mental, Denise Miyamoto.

O CAPS IJ será o primeiro a ser entregue neste ano. No mesmo local, estão sendo construídos também o CAPS Álcool e Drogas e CAPS III Leste. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/novo-predio-do-caps-infanto-juvenil-em-diadema-sera-o-primeiro-entregue-em-2024/

Até entrega dos serviços, o atendimento é prestado em dois diferentes locais. O CAPS Infanto Juvenil funciona na Rua Safira, 20, no Centro, e o CAPS III Leste, na Rua Santo Amaro, 92, no Jardim Pitangueiras. Já o atendimento do CAPS AD é realizado na Rua Moacyr Goulart Cunha Caldas, 111, região central.