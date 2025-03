Profissionais da Educação participam de HTPC online

A Secretaria de Educação de Diadema promoveu o primeiro dos grandes encontros formativos online com toda a rede de educadores do município. Este primeiro encontro, com o tema “Tecendo Saberes”, reuniu os profissionais da Educação Infantil, e os próximos serão com os do Ensino Fundamental (20/03 às 19h) e EJA (25/03 às 16h45), envolvendo cerca de 2.900 professores, além de coordenadores pedagógicos e diretores.

Ao contrário dos anos anteriores, desta vez os HTPCs vão renuir separadamente profissionais de cada segmento/modalidade, para que as especificidades, necessidades e dúvidas de cada grupo possam ser melhor abordadas. “Essa foi uma das necessidades que detectamos na pesquisa que fizemos com a rede durante o encontro do mês passado. O HTPC é um momento muito importante de reflexões e desenvolvimento profissional para todos os profissionais da educação, e isso vai permitir um maior aprofundamento na abordagem dos temas”, explica Fernanda Mota, diretora do Departamento de Formação da Secretaria de Educação. Entre outros assuntos, o HTPC com a Educação Infantil abordou a carta de intenções das professoras, com o planejamento para o ano letivo, e para o Ensino Fundamental o tema será Fluência Leitora.

Outra novidade é que o HTPC online ocorrerá em formato de podcast, reunindo as formadoras da secretaria em torno de uma mesa, com transmissão ao vivo pelo YouTube e aberto à participação dos educadores, que poderão interagir e fazer perguntas pelo chat da plataforma. A gravação/ transmissão ocorre em um estúdio montado na Fábrica de Cultura de Diadema. O secretário de Educação, Felipe Sigollo, e o prefeito Taka Yamauchi também participaram e deixaram suas mensagens aos educadores.

Toda a rede já recebeu o cronograma de formações do primeiro semestre via circular, e nos dias do HTPC todos receberão o link para acessar o evento. “O HTPC online complementa e fortalece as formações pelas quais as coordenadoras pedagógicas passam na secretaria toda sexta feira, e também as formações semanais que os professores fazem nas escolas. É um momento de troca de experiências e de aproximação entre a secretaria e a rede”, finaliza Fernanda.