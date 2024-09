Profissionais da Educação debatem Plano Municipal de Educação de Ribeirão Pires

Profissionais da Educação de Ribeirão Pires participaram, na noite desta quinta-feira (19), de videoconferência para debater as ações do FME (Fórum Municipal de Educação) da Estância e suas relações com o PME (Plano Municipal de Educação). O debate teve a participação do representante do FNE (Fórum Nacional de Educação), Sergio Stoco.

O objetivo da reunião foi de destacar da importância do Fórum Municipal de Educação e sua atuação em monitorar a execução das metas do PME (Plano Municipal de Educação) para, assim, ampliar a transparência e o diálogo quando o programa for efetivado.

“O Fórum Municipal de Educação é um instrumento essencial para garantir que o PME atenda às demandas da população local e promovam uma educação mais inclusiva e de qualidade por meio dessas formas de participação”, explicou Viviane Antunes, coordenadora pedagógica de Ribeirão Pires e uma das representantes do Fórum.

Os participantes também debateram a necessidade do FME como espaço discussões sobre políticas públicas educacionais e de criar ambiente específico para coletar as demandas relativas à educação municipal.

FME – Ribeirão Pires retomou as atividades do Fórum Municipal de Educação em junho deste ano. É por meio desta assembleia que a sociedade civil, em conjunto com a Administração Municipal, pode formular políticas educacionais nos territórios municipais. Os encontros realizados por meio do Fórum Municipal de Educação servem, também, para ser referência na distribuição de dinâmica do funcionamento do Fórum Nacional de Educação.

A retomada do Fórum Municipal de Educação, que norteará os debates, acompanhamentos, avaliações e demais demandas referentes ao Plano Municipal de Educação, do decênio 2015-2025, também obedece a lei municipal nº 5.995, de 30 de junho de 2015.