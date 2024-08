Profissionais da Educação de Santo André apresentam ações e práticas exitosas em sala de aula

A Secretaria de Educação de Santo André promoveu, nesta segunda-feira (26), um encontro no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector oficializando a abertura de uma iniciativa em que os profissionais da rede municipal apresentarão práticas exitosas aplicadas em sala de aula.

Marcando o início do evento, o público pôde conferir a apresentação do espetáculo ¨Paradoxo Hamlet¨, com os atores Daniel Warren e João Paulo Bienemann.

No enredo da peça, Hamlet perde o protagonismo e são os atores que o príncipe da Dinamarca contrata para encenar o assassinato de seu pai, no clássico de Shakespeare, que estão no centro da obra.

A história se passa na era das redes sociais e das aparências, e assim o dilema hamletiano é atualizado em Paradoxo Hamlet.

Na ocasião, os dois atores investigaram as origens do teatro que o mundo das aparências tenta esconder e instigaram o público a refletir sobre querer ser ou parecer ser – valores importantes para adultos e crianças.

Além da atividade cultural, que contou com a participação de cerca de 380 profissionais da educação, até a próxima sexta-feira (30) ocorrerão palestras virtuais.

O objetivo é apresentar práticas exitosas em sala de aula, com objetivo de socializar a troca rica de saberes que acontece nas escolas e equipamentos da Secretaria de Educação.