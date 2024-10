Professores do CPS elevam nível do aprendizado com propostas inovadoras

Eleger um representante que demonstre como a inovação é aplicada nas unidades do Centro Paula Souza (CPS) é uma tarefa difícil. São inúmeros os casos de sucesso entre os cerca de 17 mil professores presentes nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de todo o Estado. Leandro Barradas, da Etec Sebastiana Augusta de Moraes, unidade agrícola localizada em Andradina, é um desses exemplos.

Desde 2009, o educador conduz o aprendizado de estudantes em salas de aulas, laboratórios e muitas vezes ao ar livre. Além das atividades convencionais, Leandro participa de projetos de Horas e Atividades Específicas (HAE) e atua como professor orientador da Cooperativa Escola. Na contramão do que muitos podem imaginar como inovação, o docente realiza um trabalho de resgate de tecnologias e técnicas de produção agrícola, sobretudo, na conservação de sementes crioulas.

O contato com essa técnica agrícola começou em 2011, ao conversar com alunos de um assentamento, como professor visitador. Segundo ele, a possibilidade de multiplicação e partilha de sementes é uma importante ferramenta para gerar autonomia e segurança alimentar. “As sementes não são compradas ou vendidas, são passadas de geração em geração, contribuindo para cultura local, saberes e sabores das comunidades”, diz.

Outra percepção do professor é que, atualmente, os alunos chegam à Etec procurando por muita tecnologia. Dentro das inovações, o docente também mostra que técnicas artesanais de cultivo e sistemas alternativos de produção funcionam muito bem. “Pensando em todas as mudanças climáticas pelas quais estamos passando, é importante demonstrar que podemos nos beneficiar de métodos tradicionais”, acrescenta.

Muitos alunos da Etec em que Leandro Barradas leciona estão inseridos em sistemas de agricultura familiar. Com isso, é possível aplicar o aprendizado em casa, com suas famílias. “Neste caso, a inovação é fazer com que os alunos se interessem por técnicas mais sustentáveis”, completa.

Exemplo em casa

Ser professor não estava nos planos de Leandro. Formado em Agronomia, ele não pensava em lecionar. Mas a semente foi plantada em casa. Filho de professora, com tias professoras, o jovem cresceu acompanhando o dia a dia da profissão. Agora, apaixonado pelas salas e campos de aula, orgulha-se de poder transmitir conhecimento. “Como cidadão, acredito que estou conseguindo retribuir tudo que a educação pública me deu de formação”, comenta.

Ele resume o trabalho como uma ferramenta de transformação de vidas. E neste dia dos professores, deseja que os colegas de profissão desenvolvam seus trabalhos com amor e carinho, defendam o trabalho de docência e lutem por políticas públicas que estejam relacionadas à educação. “Que nós possamos continuar acreditando na educação, com muito amor, pois conseguimos transformar o futuro.”

Assim como o professor Leandro, muitos outros profissionais usam a inovação e a paixão pela docência para levar aprendizado e experiências de excelência aos estudantes do CPS, tornando o ensino mais eficaz e prazeroso. Conheça mais algumas iniciativas:

Revisão inteligente

Buscando uma forma de otimizar o trabalho de professores e, consequentemente, aprimorar o aprendizado de estudantes, a professora Cintia Pinho, da Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, desenvolveu o Corretor de Redações por Inteligência Artificial (Cria).

A ferramenta identifica erros e acertos, de forma rápida e precisa, de acordo com as regras de avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com isso, os alunos podem escrever mais textos e praticar mais. Já os professores, conseguem acompanhar a evolução dos jovens e fazer uma análise profunda das redações apresentadas, criando destaques de desvios e erros de forma clara, contribuindo para um ensino personalizado, com mais chance de melhoria contínua do estudante.

Atualmente, o Cria é utilizado por mais de 45 Etecs, além de outras unidades de ensino. A solução já conta com mais de 160 mil usuários cadastrados. Saiba mais

Inglês com música

Na Etec Demétrio Azevedo Júnior, de Itapeva, a professora Jaqueline de Oliveira Almeida buscou na técnica de percussão rítmica cup song ou batida com copos – método que utiliza palmas e batidas de copos vazios – uma nova experiência para as aulas de inglês. A possibilidade de aprendizado conquistou os estudantes e rendeu um videoclipe, disponível no YouTube e Instagram. A professora acredita que, além de estimular a criatividade, o cup song explora concentração, leitura e interpretação, favorecendo o aprendizado. Saiba mais

Facilitando a matemática

O professor de matemática Fabio Aparecido, da Etec Cônego José Bento, de Jacareí, criou um jogo de tabuleiro para estimular o aprendizado e o gosto pelos números. Implementado há dois anos, como atividade complementar na Etec, o Gondol! Jogo da permutação está presente atualmente em mais de 100 escolas espalhadas pelo Brasil.

O jogo apresenta uma certa semelhança com o sudoku, mas o diferencial está na aplicação aritmética, onde a soma dos números centrais deve ser igual aos resultados colocados tanto na vertical, quanto na horizontal do tabuleiro. Entre as vantagens da atividade pedagógica, estão a interdisciplinaridade e a possibilidade de formação de grupos, estimulando competências relacionadas à liderança e ao trabalho em equipe. São trabalhadas quatro habilidades essenciais para o processo de aprendizagem: leitura, interpretação, concentração e raciocínio lógico. A iniciativa conta ainda com potencial ecológico, já que utiliza tampas de garrafa pet na confecção das peças do tabuleiro. Saiba mais

Pesquisa melhora acessibilidade

Com o objetivo de melhorar a acessibilidade de vias públicas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, uma pesquisa desenvolvida pelo professor Gilberto Aparecido Rodrigues, da Fatec Taquaritinga, utilizou imagens de satélite para analisar características das calçadas do município, como estado de conservação e presença de rampa.

Além das imagens, Gilberto teve ajuda de 50 pessoas com diversos tipos de deficiência que responderam questionários online sobre os defeitos mais comuns encontrados nas vias. Compartilhada com os alunos do curso superior de tecnologia em Agronegócio, a pesquisa resultou em uma proposta de implantação de quatro corredores de acessibilidade em Taquaritinga, ligando o centro da cidade aos bairros. Além disso, outros três municípios demonstraram interesse na implantação do projeto: Cândido Rodrigues, Matão e Monte Alto. Saiba mais