Professores de São Paulo podem entrar em greve

Na próxima sexta-feira (21/03), professores do Estado de São Paulo estarão na Praça da República, a partir das 16h, para uma assembleia que pode marcar o início de uma greve por tempo indeterminado. A mobilização, convocada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), tem como foco a falta de resposta do governo estadual às reivindicações da categoria.

Reivindicações pendentes desde fevereiro

Desde o dia 19 de fevereiro, a Apeoesp entregou à Secretaria da Educação (Seduc) uma série de demandas urgentes, incluindo ajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e climatização das salas de aula, afetadas pelas intensas ondas de calor. No entanto, até o momento, o governo de São Paulo não abriu negociações nem respondeu oficialmente a essas solicitações.

Principais reivindicações da Apeoesp:

Reajuste salarial de 6,27% para todos os professores, ativos e aposentados, a fim de atualizar o Piso Salarial Profissional Nacional .

para todos os professores, ativos e aposentados, a fim de atualizar o . Descongelamento do reajuste de 10,15% , prometido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2017, mas ainda não implementado pelo governo.

, prometido pelo desde 2017, mas ainda não implementado pelo governo. Plano de reposição do poder de compra dos salários, com aumento real.

dos salários, com aumento real. Climatização das salas de aula, para proteger professores e alunos durante as altas temperaturas.

A cobrança de respeito e valorização da categoria

A deputada estadual Professora Bebel (PT-SP), segunda presidenta da Apeoesp, se reuniu pessoalmente com representantes da Seduc para protocolar as reivindicações da categoria, mas a resposta foi nula. Bebel destacou que, sem um posicionamento do governo, a greve se torna uma possibilidade iminente. “Se não houver negociação para ajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e atendimento das demais reivindicações, a greve será inevitável”, declarou a deputada. “Os professores de São Paulo exigem respeito e valorização. Sem diálogo efetivo, o governador Tarcísio de Freitas terá dificuldades em evitar a greve.”

O que está em jogo: a luta pela educação pública

A assembleia do dia 21 seguirá as diretrizes da I Plenária Intercongressual Raquel Guisoni da Apeoesp, realizada em dezembro de 2024, que definiu como prioridade a luta por melhores salários, condições de trabalho dignas e o fim da precarização da educação pública. Diante da falta de diálogo e intransigência por parte do governo, a categoria faz um apelo para que todos os professores da rede estadual se unam e compareçam à assembleia, onde será definido o futuro da campanha salarial e das negociações.