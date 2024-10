Professores de Diadema contam com centro de formação e capacitação desde 2022

O próximo dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor, terá um significado ainda mais especial para os profissionais da educação de Diadema. Inaugurado em dezembro de 2022 e às vésperas de completar dois anos em funcionamento, o Centro de Formação Profª Lisete Arelaro se consolida como um polo de capacitação para todos os profissionais da rede municipal de educação da cidade. Frequentam o espaço professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), agentes de apoio escolar, coordenadoras pedagógicas, diretoras, agentes de cozinha e zeladores, entre outros. Em média, cerca de 200 trabalhadores da Educação frequentam o centro mensalmente, e funcionários de outras secretarias, como Saúde e Assistência Social, também participam de atividades no espaço, onde funciona também a Secretaria de Educação e a EMEB Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro.

As formações são as mais variadas e abrangem todas as áreas e programas da secretaria de Educação, como o Diadema de Dandara e Piatã e o Mais Educação, entre outros. As formações continuadas funcionam como uma qualificação profissional para os docentes que atuam na rede, muitas delas elaboradas a partir de demandas dos próprios professores e das equipes que das escolas. Entre elas, está o curso de qualificação para professores que atuam na alfabetização de crianças dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, que está sendo ministrada a 140 professores. Dada em parceria com o Ministério da Educação, a formação tem carga horária de 96 horas e vai até novembro.

A programação de cursos está disponível no Portal da Educação, e todos são divulgados também via circular enviada às escolas, com todas as informações e instruções para inscrição. Os professores podem participar dos cursos fora do horário de trabalho ou como parte do horário de trabalho, e alguns oferecem ainda a possibilidade de participação online, total ou parcialmente, como o HTPC em rede.

Ingrid Pereira, professora na EMEB Perseu Abramo, da rede direta de creches da Prefeitura, participou da Parada Pedagógica da Educação Infantil, realizada no final de maio e que envolveu 190 participantes na sede do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro. A formação reunirá ao todo 1.800 profissionais do quadro do magistério da rede direta e conveniada, agentes de apoio escolar e estagiários. Ela diz que as formações são importantes para os professores da rede se manterem atualizados. “Além da atualização, é sempre uma excelente oportunidade de troca de experiências com os demais profissionais. Um ajuda o outro a criar soluções para resolver os problemas do dia a dia”.

A coordenadora pedagógica Christiane da Silva Sobreira, da EMEB Eremita Gonçalves da Costa, destaca a praticidade trazida pelo centro de formação. “A localização na região central é muito boa, o que facilita o acesso. Acho importante termos um local como ponto de encontro, onde nos vemos com frequência e todas as formações são realizadas de acordo com um cronograma pré-definido. Aqui temos equipamentos e recursos que ajudam muito na assimilação dos conteúdos e no dia a dia dos profissionais de toda a rede.”