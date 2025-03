Professores da rede estadual de SP entram em greve em abril por melhores condições de trabalho

Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram entrar em greve a partir do dia 25 de abril. A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta sexta-feira (21) pela Apeoesp, principal sindicato da categoria, em frente à Secretaria Estadual de Educação, na praça da República, na capital paulista.

A paralisação tem como objetivo pressionar o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) a contratar mais profissionais efetivos, aumentar o piso salarial da categoria e apresentar um plano de climatização para as escolas.

Reivindicações incluem contratações e cumprimento do piso salarial

Entre as principais pautas do movimento está a exigência da contratação de mais professores efetivos. De acordo com o Ministério Público, que entrou com duas ações civis públicas nesta semana, o governo tem evitado realizar concursos públicos e vem preenchendo as vagas com profissionais temporários. Essa prática, segundo o MP, prejudica o funcionamento das escolas e compromete o direito de aprendizagem dos alunos.

Outra demanda central da categoria é a implementação integral do Piso Nacional Salarial dos Professores. Atualmente, os docentes da rede estadual recebem uma bonificação para alcançar o mínimo exigido pelo governo federal, mas esses valores não são incorporados ao salário, o que impacta no cálculo de benefícios como férias e aposentadoria.

Escolas sofrem com falta de climatização

Os professores também cobram do governo estadual um plano de climatização das escolas. Dados recentes mostram que a rede estadual de ensino de São Paulo possui o menor percentual de salas climatizadas do país, com apenas 2,7% equipadas com sistemas adequados.

A Folha de S.Paulo procurou a Secretaria de Educação, comandada por Renato Feder, para comentar sobre o anúncio da greve, mas não obteve resposta até o momento da publicação.