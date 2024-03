Professores da Etec de Cajamar ministram curso de gestão empreendedora

A Prefeitura de Cajamar, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, e em parceria com a Escola Técnica Estadual (Etec) Gino Rezaghi, localizada no município, está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de Gestão Empreendedora. A qualificação gratuita é voltada a pequenos e médios empreendedores em busca de aprimoramento na gestão de seus negócios, assim como pessoas com interesse em abrir a própria empresa.

As aulas são ministradas por professores da Etec. “Sempre buscamos parcerias com o poder público municipal para melhorar a oferta e qualificar cada vez mais profissionais. Entendemos que é nossa missão ajudar a gerar renda e girar a economia do Estado”, afirma o diretor da unidade, Alesson Nunes de Souza.

A qualificação tem carga horária de 24 horas, divididas em oito encontros presenciais. “Nosso objetivo é oferecer aos alunos conceitos e técnicas essenciais para criação, manutenção e desenvolvimento de um empreendimento de pequeno e médio porte, utilizando a solidez teórica e a expertise dos professores da Etec”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Cajamar, Mario Jorge da Silveira Junqueira.

O conteúdo do curso é constituído das seguintes disciplinas: gestão de marketing, vendas, recursos humanos, informação financeira, socioemocional e fundamentos da administração. Os interessados devem fazer a inscrição até 1º de abril, às 12h, pela internet. Para se candidatar a uma vaga, é necessário comprovar residência em Cajamar.