Professora da FEI comenta como Informática revoluciona a maneira como aprendemos e trabalhamos

A informática tem revolucionado o processo de aprendizagem, permitindo que estudantes acelerem sua compreensão por meio da criação de modelos computacionais, uso de softwares especializados para resolver problemas em sala de aula e acesso ao conhecimento além da escola, como no mercado de trabalho. A computação também tem transformado as metodologias de ensino, especialmente ao fortalecer a interação entre professores e alunos. Hoje, possibilita a expansão de cursos à distância e o desenvolvimento de estratégias ativas, centradas em atividades práticas e colaborativas, que só se tornaram viáveis graças às tecnologias digitais.

Segundo a professora Leila Bergamasco, coordenadora dos cursos de Ciência da Computação e Ciência de Dados e Inteligência Artificial da FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), “é errado pensar que a informática auxilia apenas quem trabalha com tecnologia. Mesmo para as áreas de humanas, a informática permite que estudantes desenvolvam plenamente suas habilidades em trabalhos em grupo e na gestão de projetos. A FEI tem utilizado a informática em todos os seus cursos e disciplinas, como forma de melhorar e acelerar o processo de ensino-aprendizagem”.

A tecnologia computacional trouxe avanços significativos para a elaboração de projetos acadêmicos e trabalhos em grupo. Com o uso dessas ferramentas, os projetos podem ser desenvolvidos de maneira colaborativa, permitindo que os membros dos grupos participem ativamente e contribuam plenamente. Essa abordagem enriquece o processo criativo e a qualidade dos resultados finais, refletindo a verdadeira essência do trabalho em equipe.

“O maior desafio hoje em dia é preparar os alunos para os avanços da informática e da inteligência artificial. A mudança de paradigmas que a Computação Quântica deverá trazer ao mercado, assim como a Inteligência Artificial, requer um processo de aprendizado cada vez mais prático e dedicado à solução de problemas reais. Saber usar essas novas tecnologias se tornará crucial aos profissionais do futuro”, esclarece a professora.

Esse avanço criou novas frentes de trabalho e demandou o surgimento de profissões inovadoras, como a de Cientista de Dados. O crescimento do mercado tecnológico e a demanda por profissionais especializados em análise e interpretação de dados evidenciam como a informática está gerando novas oportunidades de carreira e transformando o panorama do emprego.

De acordo com a professora Leila, a contínua evolução da informática continuará a moldar profundamente o futuro da educação e a inserção no mercado de trabalho e deverá ser ainda mais acelerada com a chegada da IA. “Desde a introdução dos computadores em sala de aula, a forma de ensino e aprendizagem tem se transformado, assim como a chegada dos celulares, softwares educativos e da internet, que redefiniram a interação dos alunos com o conteúdo. Atualmente, a ascensão da inteligência artificial promete ainda mais mudanças, ao possibilitar que os alunos descubram, validem e aprimorem soluções para problemas de maneira mais eficiente e inovadora, preparando-os para um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico e dinâmico” finaliza a professora da FEI.