Professora da Etec de Itapeva ensina inglês com música e coreografia

O cup song ou batida com copos é um método de percussão rítmica que utiliza palmas e batidas de copos vazios. A performance ficou conhecida com a atriz Anna Kendrick, no filme A Escolha Perfeita, de 2012. Atenta às possibilidades de aprendizado com a prática, Jaqueline de Oliveira Almeida, professora de inglês da Escola Técnica Estadual (Etec) Demétrio Azevedo Júnior, de Itapeva, teve a ideia de levar a experiência para os alunos da unidade.

O potencial interdisciplinar da proposta conquistou os estudantes e resultou em um videoclipe que pode ser assistido no YouTube, e no Instagram, com quase 11 mil visualizações. No vídeo, uma coreografia muito bem ensaiada acompanha a música em inglês, disciplina que Jaqueline ministra. “Além de explorar a criatividade combinando sons e movimentos, o cup song explora concentração, leitura e interpretação, favorecendo o aprendizado da língua inglesa”, conta.

“No início, pedi aos alunos que fizessem suas próprias batidas”, conta Jaqueline. A partir daí, comecei a observar as habilidades de cada um, quem cantava bem ou tocava algum instrumento”, explica. A metodologia ativa de aprendizagem (método que dá autonomia ao estudante) precisou sair da sala de aula literalmente. “Eram 40 copos de acrílico batendo em cada uma das quatro turmas envolvidas”, lembra. “Com 120 alunos fazendo percussão, além de voz e violinos, as carteiras ganharam o pátio, a quadra e outros espaços para que o som não interferisse nas outras aulas”.

A professora argumenta que o cup song requer foco e coordenação motora, trabalhanda a postura, a organização e o planejamento. “A técnica atua ainda nas competências socioemocionais dos alunos, que gostam de tudo o que envolve música”, avisa. Os jovens que gravaram o videoclipe se formaram em 2023 e os que vieram depois deles já pediram a Jaqueline novas sessões com outras batidas.